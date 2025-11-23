Yield Protocol (YIELD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Yield Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YIELD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Yield Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Yield Protocol kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:21:55(UTC+8)

Yield Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Yield Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000451 prekybos kainą 2025 m.

Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Yield Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000474 prekybos kainą 2026 m.

Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YIELD ateities kaina yra $ 0.000497 su 10.25% augimo norma.

Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YIELD ateities kaina yra $ 0.000522 su 15.76% augimo norma.

Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YIELD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000548, o augimo norma – 21.55%.

Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YIELD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000576, o augimo norma – 27.63%.

Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Yield Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000938 prekybos kainą.

Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Yield Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001528 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000451
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000474
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000497
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000522
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000548
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000576
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000604
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000635
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000667
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000700
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000735
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000772
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000810
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000851
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000893
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000938
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Yield Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000451
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000451
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000451
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000453
    0.41%
Yield Protocol (YIELD) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma YIELD kaina yra $0.000451. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Yield Protocol (YIELD) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė YIELD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000451. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Yield Protocol (YIELD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YIELD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000451. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Yield Protocol (YIELD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YIELD kaina yra $0.000453. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Yield Protocol kainų statistika

--
----

--

$ 32.26K
$ 32.26K$ 32.26K

71.45M
71.45M 71.45M

--
----

--

Naujausia YIELD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, YIELD turi 71.45M apyvartą ir $ 32.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Yield Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Yield Protocol, dabartinė Yield Protocol kaina yra 0.000451USD. Apyvartinė Yield Protocol (YIELD) pasiūla yra 71.45M YIELD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $32,257.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -10.06%
    $ -0.000045
    $ 0.000603
    $ 0.000451
  • 30 dienų
    -26.42%
    $ -0.000119
    $ 0.000603
    $ 0.000451
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Yield Protocol kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Yield Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.000603 ir žemiausia $0.000451. Kainos pokytis buvo -10.06%. Ši naujausia tendencija parodo YIELD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Yield Protocol įvyko -26.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000119 vertę. Tai rodo, kad YIELD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Yield Protocol (YIELD) kainų prognozės modulis?

Yield Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YIELD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Yield Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YIELD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Yield Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YIELD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YIELD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Yield Protocol potencialą.

Kodėl YIELD kainų prognozė yra svarbi?

YIELD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YIELD dabar?
Pagal jūsų prognozes, YIELD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YIELD kainų prognozė?
Remiantis Yield Protocol (YIELD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YIELD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YIELD 2026 m.?
1 vieneto Yield Protocol (YIELD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YIELD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YIELD kaina 2027 m.?
Yield Protocol (YIELD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YIELD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YIELD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yield Protocol (YIELD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YIELD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yield Protocol (YIELD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YIELD 2030 m.?
1 vieneto Yield Protocol (YIELD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YIELD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YIELD kainų prognozė 2040 metams?
Yield Protocol (YIELD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YIELD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:21:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.