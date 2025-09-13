Wrapped Energi (WNRG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Energi kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WNRG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Energi kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Energi kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped Energi Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Energi galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.034901 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Energi galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.036647 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WNRG ateities kaina yra $ 0.038479 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WNRG ateities kaina yra $ 0.040403 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WNRG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.042423, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WNRG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.044544, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Energi kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.072558 prekybos kainą.

Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Energi kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.118190 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.034901
    0.00%
  • 2026
    $ 0.036647
    5.00%
  • 2027
    $ 0.038479
    10.25%
  • 2028
    $ 0.040403
    15.76%
  • 2029
    $ 0.042423
    21.55%
  • 2030
    $ 0.044544
    27.63%
  • 2031
    $ 0.046771
    34.01%
  • 2032
    $ 0.049110
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.051566
    47.75%
  • 2034
    $ 0.054144
    55.13%
  • 2035
    $ 0.056851
    62.89%
  • 2036
    $ 0.059694
    71.03%
  • 2037
    $ 0.062678
    79.59%
  • 2038
    $ 0.065812
    88.56%
  • 2039
    $ 0.069103
    97.99%
  • 2040
    $ 0.072558
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped Energi kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.034901
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.034906
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.034935
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.035045
    0.41%
Wrapped Energi (WNRG) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma WNRG kaina yra $0.034901. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Energi (WNRG) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė WNRG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.034906. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Energi (WNRG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WNRG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.034935. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Energi (WNRG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WNRG kaina yra $0.035045. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Energi kainų statistika

--
----

--

$ 518.00K
$ 518.00K$ 518.00K

14.84M
14.84M 14.84M

--
----

--

Naujausia WNRG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WNRG turi 14.84M apyvartą ir $ 518.00K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped Energi istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Energi, dabartinė Wrapped Energi kaina yra 0.034901USD. Apyvartinė Wrapped Energi (WNRG) pasiūla yra 14.84M WNRG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $518,001.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.51%
    $ -0.001273
    $ 0.036175
    $ 0.034814
  • 7 dienos
    -4.34%
    $ -0.001516
    $ 0.036910
    $ 0.033336
  • 30 dienų
    4.91%
    $ 0.001712
    $ 0.036910
    $ 0.033336
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Energi kaina pasikeitė $-0.001273, atspindinti -3.51% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Energi buvo prekiaujama aukščiausia $0.036910 ir žemiausia $0.033336. Kainos pokytis buvo -4.34%. Ši naujausia tendencija parodo WNRG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Energi įvyko 4.91%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001712 vertę. Tai rodo, kad WNRG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Energi (WNRG) kainų prognozės modulis?

Wrapped Energi Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WNRG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Energi ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WNRG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Energi kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WNRG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WNRG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Energi potencialą.

Kodėl WNRG kainų prognozė yra svarbi?

WNRG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WNRG dabar?
Pagal jūsų prognozes, WNRG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WNRG kainų prognozė?
Remiantis Wrapped Energi (WNRG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WNRG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WNRG 2026 m.?
1 vieneto Wrapped Energi (WNRG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WNRG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WNRG kaina 2027 m.?
Wrapped Energi (WNRG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WNRG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WNRG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Energi (WNRG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WNRG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped Energi (WNRG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WNRG 2030 m.?
1 vieneto Wrapped Energi (WNRG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WNRG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WNRG kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped Energi (WNRG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WNRG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.