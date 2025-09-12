Daugiau apie WNRG

Wrapped Energi logotipas

Wrapped Energi kaina (WNRG)

Neįtraukta į sąrašą

1 WNRG į USD – tiesioginė kaina:

$0.03617282
-0.20%1D
USD
Wrapped Energi (WNRG) kainos grafikas realiu laiku
Wrapped Energi (WNRG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03611791
24 val. žemiausia
$ 0.03684931
24 val. aukščiausia

$ 0.03611791
$ 0.03684931
$ 1.57
$ 0.02340507
-0.00%

-0.26%

-0.64%

-0.64%

Wrapped Energi (WNRG) realiojo laiko kaina yra $0.03617282. Per pastarąsias 24 valandas WNRG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03611791 iki aukščiausios $ 0.03684931 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WNRG kaina yra $ 1.57, o žemiausia – $ 0.02340507.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WNRG per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped Energi (WNRG) rinkos informacija

$ 532.43K
--
----

$ 532.43K
14.72M
14,719,033.01531181
Dabartinė Wrapped Energi rinkos kapitalizacija yra $ 532.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WNRG apyvartoje yra 14.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 14719033.01531181. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 532.43K

Wrapped Energi (WNRG) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped Energi kainos pokytis į USD: $ 0.
Wrapped Energi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0019356690.
Wrapped Energi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0042605577.
Wrapped Energi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01559214706043655.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.26%
30 dienų$ +0.0019356690+5.35%
60 dienų$ -0.0042605577-11.77%
90 dienų$ -0.01559214706043655-30.12%

Kas yra Wrapped Energi (WNRG)

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wrapped Energi (WNRG) išteklius

Oficiali svetainė

Wrapped Energi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped Energi (WNRG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped Energi (WNRG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped Energi prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped Energi kainos prognozę dabar!

WNRG į vietos valiutas

Wrapped Energi (WNRG) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped Energi (WNRG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WNRGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped Energi (WNRG)

Kiek Wrapped Energi(WNRG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WNRG kaina USD valiuta yra 0.03617282USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WNRG į USD kaina?
Dabartinė WNRG kaina USD valiuta yra $ 0.03617282. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped Energi rinkos kapitalizacija?
WNRG rinkos kapitalizacija yra $ 532.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WNRG apyvartoje?
WNRG apyvartoje yra 14.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WNRG kaina?
WNRG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.57USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WNRG kaina?
WNRG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02340507USD.
Kokia yra WNRG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WNRG yra --USD.
Ar WNRG kaina šiais metais kils?
WNRG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WNRG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.