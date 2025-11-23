WLF TOKEN (WLF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WLF TOKEN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WLF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WLF TOKEN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WLF TOKEN kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:14:23(UTC+8)

WLF TOKEN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WLF TOKEN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001216 prekybos kainą 2025 m.

WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WLF TOKEN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001277 prekybos kainą 2026 m.

WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WLF ateities kaina yra $ 0.001340 su 10.25% augimo norma.

WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WLF ateities kaina yra $ 0.001407 su 15.76% augimo norma.

WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WLF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001478, o augimo norma – 21.55%.

WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WLF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001552, o augimo norma – 27.63%.

WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WLF TOKEN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002528 prekybos kainą.

WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WLF TOKEN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004118 prekybos kainą.

Trumpalaikės WLF TOKEN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.001216
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.001216
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001217
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.001221
    0.41%
WLF TOKEN (WLF) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WLF kaina yra $0.001216. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WLF TOKEN (WLF) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WLF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001216. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WLF TOKEN (WLF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WLF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001217. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WLF TOKEN (WLF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WLF kaina yra $0.001221. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WLF TOKEN kainų statistika

----

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

2.86B
2.86B 2.86B

Naujausia WLF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%
Be to, WLF turi 2.86B apyvartą ir $ 3.48M bendrą rinkos kapitalizaciją.

WLF TOKEN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WLF TOKEN, dabartinė WLF TOKEN kaina yra 0.001216USD. Apyvartinė WLF TOKEN (WLF) pasiūla yra 2.86B WLF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,482,382.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.11%
    $ 0
    $ 0.001221
    $ 0.001168
  • 7 dienos
    -4.47%
    $ -0.000054
    $ 0.001923
    $ 0.001211
  • 30 dienų
    -36.76%
    $ -0.000447
    $ 0.001923
    $ 0.001211
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WLF TOKEN kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WLF TOKEN buvo prekiaujama aukščiausia $0.001923 ir žemiausia $0.001211. Kainos pokytis buvo -4.47%. Ši naujausia tendencija parodo WLF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WLF TOKEN įvyko -36.76%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000447 vertę. Tai rodo, kad WLF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia WLF TOKEN (WLF) kainų prognozės modulis?

WLF TOKEN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WLF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WLF TOKEN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WLF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WLF TOKEN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WLF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WLF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WLF TOKEN potencialą.

Kodėl WLF kainų prognozė yra svarbi?

WLF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WLF dabar?
Pagal jūsų prognozes, WLF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WLF kainų prognozė?
Remiantis WLF TOKEN (WLF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WLF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WLF 2026 m.?
1 vieneto WLF TOKEN (WLF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WLF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WLF kaina 2027 m.?
WLF TOKEN (WLF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WLF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WLF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WLF TOKEN (WLF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WLF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WLF TOKEN (WLF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WLF 2030 m.?
1 vieneto WLF TOKEN (WLF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WLF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WLF kainų prognozė 2040 metams?
WLF TOKEN (WLF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WLF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.