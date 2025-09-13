WiFi Map (WIFI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WiFi Map kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WIFI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WiFi Map kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WiFi Map kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:14:33(UTC+8)

WiFi Map Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WiFi Map galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003277 prekybos kainą 2025 m.

WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WiFi Map galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003441 prekybos kainą 2026 m.

WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WIFI ateities kaina yra $ 0.003613 su 10.25% augimo norma.

WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WIFI ateities kaina yra $ 0.003793 su 15.76% augimo norma.

WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WIFI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003983, o augimo norma – 21.55%.

WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WIFI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004182, o augimo norma – 27.63%.

WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WiFi Map kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006813 prekybos kainą.

WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WiFi Map kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011098 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003277
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003441
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003613
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003793
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003983
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004182
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004392
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004611
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004842
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005084
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005338
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005605
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005885
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006180
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006489
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006813
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės WiFi Map kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003277
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003277
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003280
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003290
    0.41%
WiFi Map (WIFI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma WIFI kaina yra $0.003277. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WiFi Map (WIFI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė WIFI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003277. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WiFi Map (WIFI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WIFI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003280. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WiFi Map (WIFI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WIFI kaina yra $0.003290. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WiFi Map kainų statistika

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

589.21M
589.21M 589.21M

Naujausia WIFI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WIFI turi 589.21M apyvartą ir $ 1.93M bendrą rinkos kapitalizaciją.

WiFi Map istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WiFi Map, dabartinė WiFi Map kaina yra 0.003277USD. Apyvartinė WiFi Map (WIFI) pasiūla yra 589.21M WIFI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,927,025.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.66%
    $ 0
    $ 0.003388
    $ 0.003207
  • 7 dienos
    -25.35%
    $ -0.000831
    $ 0.004641
    $ 0.003215
  • 30 dienų
    -12.08%
    $ -0.000396
    $ 0.004641
    $ 0.003215
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WiFi Map kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.66% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WiFi Map buvo prekiaujama aukščiausia $0.004641 ir žemiausia $0.003215. Kainos pokytis buvo -25.35%. Ši naujausia tendencija parodo WIFI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WiFi Map įvyko -12.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000396 vertę. Tai rodo, kad WIFI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia WiFi Map (WIFI) kainų prognozės modulis?

WiFi Map Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WIFI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WiFi Map ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WIFI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WiFi Map kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WIFI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WIFI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WiFi Map potencialą.

Kodėl WIFI kainų prognozė yra svarbi?

WIFI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WIFI dabar?
Pagal jūsų prognozes, WIFI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WIFI kainų prognozė?
Remiantis WiFi Map (WIFI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WIFI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WIFI 2026 m.?
1 vieneto WiFi Map (WIFI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WIFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WIFI kaina 2027 m.?
WiFi Map (WIFI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WIFI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WIFI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WiFi Map (WIFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WIFI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WiFi Map (WIFI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WIFI 2030 m.?
1 vieneto WiFi Map (WIFI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WIFI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WIFI kainų prognozė 2040 metams?
WiFi Map (WIFI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WIFI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.