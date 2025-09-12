WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WEMIX Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WEMIX$ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WEMIX Dollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WEMIX Dollar kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:47:43(UTC+8)

WEMIX Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WEMIX Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1 prekybos kainą 2025 m.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WEMIX Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1550 prekybos kainą 2026 m.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WEMIX$ ateities kaina yra $ 1.2127 su 10.25% augimo norma.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WEMIX$ ateities kaina yra $ 1.2733 su 15.76% augimo norma.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WEMIX$ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3370, o augimo norma – 21.55%.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WEMIX$ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.4039, o augimo norma – 27.63%.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WEMIX Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2868 prekybos kainą.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WEMIX Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.7249 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.1
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1550
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2127
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2733
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3370
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4039
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4741
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5478
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6252
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7064
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7917
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8813
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9754
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0742
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1779
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2868
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės WEMIX Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.1
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.1001
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1010
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.1045
    0.41%
WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WEMIX$ kaina yra $1.1. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WEMIX$, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1001. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WEMIX$, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1010. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WEMIX$ kaina yra $1.1045. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WEMIX Dollar kainų statistika

--
----

--

$ 16.11M
$ 16.11M$ 16.11M

14.54M
14.54M 14.54M

--
----

--

Naujausia WEMIX$ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WEMIX$ turi 14.54M apyvartą ir $ 16.11M bendrą rinkos kapitalizaciją.

WEMIX Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WEMIX Dollar, dabartinė WEMIX Dollar kaina yra 1.1USD. Apyvartinė WEMIX Dollar (WEMIX$) pasiūla yra 14.54M WEMIX$, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16,105,751.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.07%
    $ 0.011604
    $ 1.13
    $ 1.08
  • 7 dienos
    -2.49%
    $ -0.027442
    $ 1.2198
    $ 1.0183
  • 30 dienų
    6.12%
    $ 0.067292
    $ 1.2198
    $ 1.0183
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WEMIX Dollar kaina pasikeitė $0.011604, atspindinti 1.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WEMIX Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $1.2198 ir žemiausia $1.0183. Kainos pokytis buvo -2.49%. Ši naujausia tendencija parodo WEMIX$ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WEMIX Dollar įvyko 6.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.067292 vertę. Tai rodo, kad WEMIX$ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia WEMIX Dollar (WEMIX$) kainų prognozės modulis?

WEMIX Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WEMIX$ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WEMIX Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WEMIX$ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WEMIX Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WEMIX$ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WEMIX$ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WEMIX Dollar potencialą.

Kodėl WEMIX$ kainų prognozė yra svarbi?

WEMIX$ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WEMIX$ dabar?
Pagal jūsų prognozes, WEMIX$ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WEMIX$ kainų prognozė?
Remiantis WEMIX Dollar (WEMIX$) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WEMIX$ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WEMIX$ 2026 m.?
1 vieneto WEMIX Dollar (WEMIX$) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WEMIX$ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WEMIX$ kaina 2027 m.?
WEMIX Dollar (WEMIX$) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WEMIX$ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WEMIX$ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WEMIX Dollar (WEMIX$) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WEMIX$ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WEMIX Dollar (WEMIX$) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WEMIX$ 2030 m.?
1 vieneto WEMIX Dollar (WEMIX$) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WEMIX$ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WEMIX$ kainų prognozė 2040 metams?
WEMIX Dollar (WEMIX$) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WEMIX$ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:47:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.