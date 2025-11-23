USEFUL COIN (USEFUL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite USEFUL COIN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USEFUL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte USEFUL COIN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

USEFUL COIN kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:41:55(UTC+8)

USEFUL COIN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, USEFUL COIN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, USEFUL COIN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USEFUL ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USEFUL ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USEFUL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USEFUL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. USEFUL COIN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. USEFUL COIN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės USEFUL COIN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
USEFUL COIN (USEFUL) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma USEFUL kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė USEFUL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USEFUL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

USEFUL COIN (USEFUL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USEFUL kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė USEFUL COIN kainų statistika

--
----

--

$ 74.82K
$ 74.82K$ 74.82K

999.69M
999.69M 999.69M

--
----

--

Naujausia USEFUL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USEFUL turi 999.69M apyvartą ir $ 74.82K bendrą rinkos kapitalizaciją.

USEFUL COIN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje USEFUL COIN, dabartinė USEFUL COIN kaina yra 0USD. Apyvartinė USEFUL COIN (USEFUL) pasiūla yra 999.69M USEFUL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $74,817.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.47%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -16.00%
    $ 0
    $ 0.000127
    $ 0.000064
  • 30 dienų
    -40.51%
    $ 0
    $ 0.000127
    $ 0.000064
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas USEFUL COIN kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.47% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas USEFUL COIN buvo prekiaujama aukščiausia $0.000127 ir žemiausia $0.000064. Kainos pokytis buvo -16.00%. Ši naujausia tendencija parodo USEFUL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį USEFUL COIN įvyko -40.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad USEFUL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia USEFUL COIN (USEFUL) kainų prognozės modulis?

USEFUL COIN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USEFUL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius USEFUL COIN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USEFUL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti USEFUL COIN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USEFUL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USEFUL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą USEFUL COIN potencialą.

Kodėl USEFUL kainų prognozė yra svarbi?

USEFUL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USEFUL dabar?
Pagal jūsų prognozes, USEFUL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USEFUL kainų prognozė?
Remiantis USEFUL COIN (USEFUL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USEFUL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USEFUL 2026 m.?
1 vieneto USEFUL COIN (USEFUL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USEFUL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USEFUL kaina 2027 m.?
USEFUL COIN (USEFUL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USEFUL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USEFUL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, USEFUL COIN (USEFUL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USEFUL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, USEFUL COIN (USEFUL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USEFUL 2030 m.?
1 vieneto USEFUL COIN (USEFUL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USEFUL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USEFUL kainų prognozė 2040 metams?
USEFUL COIN (USEFUL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USEFUL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:41:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.