The Breadverse (BREAD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite The Breadverse kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BREAD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte The Breadverse kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

The Breadverse kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:18:05(UTC+8)

The Breadverse Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, The Breadverse galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000023 prekybos kainą 2025 m.

The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, The Breadverse galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000024 prekybos kainą 2026 m.

The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BREAD ateities kaina yra $ 0.000025 su 10.25% augimo norma.

The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BREAD ateities kaina yra $ 0.000027 su 15.76% augimo norma.

The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BREAD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000028, o augimo norma – 21.55%.

The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BREAD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000030, o augimo norma – 27.63%.

The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. The Breadverse kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000048 prekybos kainą.

The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. The Breadverse kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000079 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000023
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000024
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000025
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000027
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000028
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000030
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000031
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000033
    40.71%
  • 2033
    $ 0.000034
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000036
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000038
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000040
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000042
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000044
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000046
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000048
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės The Breadverse kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000023
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000023
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000023
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000023
    0.41%
The Breadverse (BREAD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma BREAD kaina yra $0.000023. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

The Breadverse (BREAD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė BREAD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000023. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

The Breadverse (BREAD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BREAD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000023. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

The Breadverse (BREAD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BREAD kaina yra $0.000023. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė The Breadverse kainų statistika

--

$ 20.01K
$ 20.01K$ 20.01K

849.94M
849.94M 849.94M

Naujausia BREAD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BREAD turi 849.94M apyvartą ir $ 20.01K bendrą rinkos kapitalizaciją.

The Breadverse istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje The Breadverse, dabartinė The Breadverse kaina yra 0.000023USD. Apyvartinė The Breadverse (BREAD) pasiūla yra 849.94M BREAD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20,012.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.79%
    $ 0
    $ 0.000023
    $ 0.000022
  • 7 dienos
    -6.88%
    $ -0.000001
    $ 0.000040
    $ 0.000021
  • 30 dienų
    -39.73%
    $ -0.000009
    $ 0.000040
    $ 0.000021
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas The Breadverse kaina pasikeitė $0, atspindinti 4.79% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas The Breadverse buvo prekiaujama aukščiausia $0.000040 ir žemiausia $0.000021. Kainos pokytis buvo -6.88%. Ši naujausia tendencija parodo BREAD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį The Breadverse įvyko -39.73%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000009 vertę. Tai rodo, kad BREAD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia The Breadverse (BREAD) kainų prognozės modulis?

The Breadverse Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BREAD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius The Breadverse ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BREAD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti The Breadverse kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BREAD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BREAD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą The Breadverse potencialą.

Kodėl BREAD kainų prognozė yra svarbi?

BREAD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BREAD dabar?
Pagal jūsų prognozes, BREAD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BREAD kainų prognozė?
Remiantis The Breadverse (BREAD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BREAD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BREAD 2026 m.?
1 vieneto The Breadverse (BREAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BREAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BREAD kaina 2027 m.?
The Breadverse (BREAD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BREAD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BREAD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Breadverse (BREAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BREAD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Breadverse (BREAD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BREAD 2030 m.?
1 vieneto The Breadverse (BREAD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BREAD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BREAD kainų prognozė 2040 metams?
The Breadverse (BREAD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BREAD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.