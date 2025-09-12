Daugiau apie BREAD

The Breadverse (BREAD) kainos informacija (USD)

The Breadverse (BREAD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BREAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BREAD kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BREAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Breadverse (BREAD) rinkos informacija

Dabartinė The Breadverse rinkos kapitalizacija yra $ 19.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BREAD apyvartoje yra 849.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 849943894.263907. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.27K

The Breadverse (BREAD) kainos istorija USD

Šiandienos The Breadverse kainos pokytis į USD: $ 0.
The Breadverse 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Breadverse 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
The Breadverse 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.83%
30 dienų$ 0-40.35%
60 dienų$ 0-68.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra The Breadverse (BREAD)

$BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

The Breadverse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Breadverse (BREAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Breadverse (BREAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Breadverse prognozes.

Peržiūrėkite The Breadverse kainos prognozę dabar!

BREAD į vietos valiutas

The Breadverse (BREAD) Tokenomika

Supratimas apie The Breadverse (BREAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BREADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Breadverse (BREAD)

Kiek The Breadverse(BREAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BREAD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BREAD į USD kaina?
Dabartinė BREAD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Breadverse rinkos kapitalizacija?
BREAD rinkos kapitalizacija yra $ 19.27KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BREAD apyvartoje?
BREAD apyvartoje yra 849.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BREAD kaina?
BREAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BREAD kaina?
BREAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BREAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BREAD yra --USD.
Ar BREAD kaina šiais metais kils?
BREAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BREAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:36:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.