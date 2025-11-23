Taboshi (TABOSHI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Taboshi kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TABOSHI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Taboshi kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Taboshi kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:56:26(UTC+8)

Taboshi Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Taboshi galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 11.45 prekybos kainą 2025 m.

Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Taboshi galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 12.0224 prekybos kainą 2026 m.

Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TABOSHI ateities kaina yra $ 12.6236 su 10.25% augimo norma.

Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TABOSHI ateities kaina yra $ 13.2548 su 15.76% augimo norma.

Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TABOSHI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 13.9175, o augimo norma – 21.55%.

Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TABOSHI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 14.6134, o augimo norma – 27.63%.

Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Taboshi kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 23.8037 prekybos kainą.

Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Taboshi kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 38.7737 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 11.45
    0.00%
  • 2026
    $ 12.0224
    5.00%
  • 2027
    $ 12.6236
    10.25%
  • 2028
    $ 13.2548
    15.76%
  • 2029
    $ 13.9175
    21.55%
  • 2030
    $ 14.6134
    27.63%
  • 2031
    $ 15.3440
    34.01%
  • 2032
    $ 16.1112
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 16.9168
    47.75%
  • 2034
    $ 17.7627
    55.13%
  • 2035
    $ 18.6508
    62.89%
  • 2036
    $ 19.5833
    71.03%
  • 2037
    $ 20.5625
    79.59%
  • 2038
    $ 21.5906
    88.56%
  • 2039
    $ 22.6702
    97.99%
  • 2040
    $ 23.8037
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Taboshi kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 11.45
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 11.4515
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 11.4609
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 11.4970
    0.41%
Taboshi (TABOSHI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma TABOSHI kaina yra $11.45. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Taboshi (TABOSHI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė TABOSHI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $11.4515. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Taboshi (TABOSHI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TABOSHI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $11.4609. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Taboshi (TABOSHI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TABOSHI kaina yra $11.4970. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Taboshi kainų statistika

--
----

--

$ 629.49K
$ 629.49K$ 629.49K

55.14K
55.14K 55.14K

--
----

--

Naujausia TABOSHI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TABOSHI turi 55.14K apyvartą ir $ 629.49K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Taboshi istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Taboshi, dabartinė Taboshi kaina yra 11.45USD. Apyvartinė Taboshi (TABOSHI) pasiūla yra 55.14K TABOSHI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $629,491.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.62%
    $ -0.430937
    $ 12.04
    $ 11.08
  • 7 dienos
    -18.01%
    $ -2.0632
    $ 14.1585
    $ 11.1029
  • 30 dienų
    -10.59%
    $ -1.2133
    $ 14.1585
    $ 11.1029
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Taboshi kaina pasikeitė $-0.430937, atspindinti -3.62% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Taboshi buvo prekiaujama aukščiausia $14.1585 ir žemiausia $11.1029. Kainos pokytis buvo -18.01%. Ši naujausia tendencija parodo TABOSHI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Taboshi įvyko -10.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1.2133 vertę. Tai rodo, kad TABOSHI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Taboshi (TABOSHI) kainų prognozės modulis?

Taboshi Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TABOSHI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Taboshi ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TABOSHI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Taboshi kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TABOSHI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TABOSHI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Taboshi potencialą.

Kodėl TABOSHI kainų prognozė yra svarbi?

TABOSHI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TABOSHI dabar?
Pagal jūsų prognozes, TABOSHI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TABOSHI kainų prognozė?
Remiantis Taboshi (TABOSHI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TABOSHI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TABOSHI 2026 m.?
1 vieneto Taboshi (TABOSHI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TABOSHI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TABOSHI kaina 2027 m.?
Taboshi (TABOSHI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TABOSHI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TABOSHI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Taboshi (TABOSHI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TABOSHI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Taboshi (TABOSHI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TABOSHI 2030 m.?
1 vieneto Taboshi (TABOSHI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TABOSHI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TABOSHI kainų prognozė 2040 metams?
Taboshi (TABOSHI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TABOSHI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:56:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.