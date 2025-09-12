Daugiau apie SYNDOG

Synthesizer Dog kaina (SYNDOG)

Neįtraukta į sąrašą

1 SYNDOG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00019163
$0.00019163$0.00019163
+2.30%1D
USD
Synthesizer Dog (SYNDOG) kainos grafikas realiu laiku
Synthesizer Dog (SYNDOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01089851
$ 0.01089851$ 0.01089851

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+2.31%

+2.50%

+2.50%

Synthesizer Dog (SYNDOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SYNDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYNDOG kaina yra $ 0.01089851, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYNDOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Synthesizer Dog (SYNDOG) rinkos informacija

$ 183.71K
$ 183.71K$ 183.71K

--
----

$ 183.71K
$ 183.71K$ 183.71K

959.29M
959.29M 959.29M

959,286,183.4815775
959,286,183.4815775 959,286,183.4815775

Dabartinė Synthesizer Dog rinkos kapitalizacija yra $ 183.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SYNDOG apyvartoje yra 959.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 959286183.4815775. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 183.71K

Synthesizer Dog (SYNDOG) kainos istorija USD

Šiandienos Synthesizer Dog kainos pokytis į USD: $ 0.
Synthesizer Dog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Synthesizer Dog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Synthesizer Dog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.31%
30 dienų$ 0-62.11%
60 dienų$ 0-53.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra Synthesizer Dog (SYNDOG)

$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Synthesizer Dog (SYNDOG) išteklius

Oficiali svetainė

Synthesizer Dog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Synthesizer Dog (SYNDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Synthesizer Dog (SYNDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Synthesizer Dog prognozes.

Peržiūrėkite Synthesizer Dog kainos prognozę dabar!

SYNDOG į vietos valiutas

Synthesizer Dog (SYNDOG) Tokenomika

Supratimas apie Synthesizer Dog (SYNDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYNDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Synthesizer Dog (SYNDOG)

Kiek Synthesizer Dog(SYNDOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SYNDOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SYNDOG į USD kaina?
Dabartinė SYNDOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Synthesizer Dog rinkos kapitalizacija?
SYNDOG rinkos kapitalizacija yra $ 183.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SYNDOG apyvartoje?
SYNDOG apyvartoje yra 959.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SYNDOG kaina?
SYNDOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01089851USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SYNDOG kaina?
SYNDOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SYNDOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SYNDOG yra --USD.
Ar SYNDOG kaina šiais metais kils?
SYNDOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SYNDOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
