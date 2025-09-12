Stables Labs USDX (USDX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Stables Labs USDX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Stables Labs USDX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Stables Labs USDX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:36:14(UTC+8)

Stables Labs USDX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Stables Labs USDX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.997334 prekybos kainą 2025 m.

Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Stables Labs USDX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0472 prekybos kainą 2026 m.

Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDX ateities kaina yra $ 1.0995 su 10.25% augimo norma.

Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDX ateities kaina yra $ 1.1545 su 15.76% augimo norma.

Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2122, o augimo norma – 21.55%.

Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2728, o augimo norma – 27.63%.

Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Stables Labs USDX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0733 prekybos kainą.

Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Stables Labs USDX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3773 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.997334
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0472
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0995
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1545
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2122
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2728
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3365
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4033
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4735
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5471
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6245
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7057
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7910
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8806
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9746
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0733
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Stables Labs USDX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.997334
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.997470
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.998290
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0014
    0.41%
Stables Labs USDX (USDX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDX kaina yra $0.997334. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Stables Labs USDX (USDX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.997470. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Stables Labs USDX (USDX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.998290. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Stables Labs USDX (USDX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDX kaina yra $1.0014. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Stables Labs USDX kainų statistika

--
----

--

$ 679.14M
$ 679.14M$ 679.14M

680.95M
680.95M 680.95M

--
----

--

Naujausia USDX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDX turi 680.95M apyvartą ir $ 679.14M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Stables Labs USDX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Stables Labs USDX, dabartinė Stables Labs USDX kaina yra 0.997334USD. Apyvartinė Stables Labs USDX (USDX) pasiūla yra 680.95M USDX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $679,137,311.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.16%
    $ 0.001558
    $ 0.999889
    $ 0.994667
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.000944
    $ 1.0008
    $ 0.993603
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 1.0008
    $ 0.993603
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Stables Labs USDX kaina pasikeitė $0.001558, atspindinti 0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Stables Labs USDX buvo prekiaujama aukščiausia $1.0008 ir žemiausia $0.993603. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo USDX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Stables Labs USDX įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad USDX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Stables Labs USDX (USDX) kainų prognozės modulis?

Stables Labs USDX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Stables Labs USDX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Stables Labs USDX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Stables Labs USDX potencialą.

Kodėl USDX kainų prognozė yra svarbi?

USDX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDX dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDX kainų prognozė?
Remiantis Stables Labs USDX (USDX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDX 2026 m.?
1 vieneto Stables Labs USDX (USDX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDX kaina 2027 m.?
Stables Labs USDX (USDX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stables Labs USDX (USDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stables Labs USDX (USDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDX 2030 m.?
1 vieneto Stables Labs USDX (USDX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDX kainų prognozė 2040 metams?
Stables Labs USDX (USDX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:36:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.