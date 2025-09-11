Daugiau apie USDX

Stables Labs USDX kaina (USDX)

1 USDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.996332
$0.996332$0.996332
-0.10%1D
Stables Labs USDX (USDX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:35:31(UTC+8)

Stables Labs USDX (USDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.992459
24 val. žemiausia
$ 1.001
24 val. aukščiausia

$ 0.992459
$ 1.001
$ 1.057
$ 0.944423
+0.19%

-0.16%

-0.10%

-0.10%

Stables Labs USDX (USDX) realiojo laiko kaina yra $0.996366. Per pastarąsias 24 valandas USDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.992459 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDX kaina yra $ 1.057, o žemiausia – $ 0.944423.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDX per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stables Labs USDX (USDX) rinkos informacija

$ 678.08M
--
$ 678.08M
680.95M
680,952,346.1920122
Dabartinė Stables Labs USDX rinkos kapitalizacija yra $ 678.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDX apyvartoje yra 680.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 680952346.1920122. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 678.08M

Stables Labs USDX (USDX) kainos istorija USD

Šiandienos Stables Labs USDX kainos pokytis į USD: $ -0.0016187418363405.
Stables Labs USDX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013436991.
Stables Labs USDX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015575193.
Stables Labs USDX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0033921320898892.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0016187418363405-0.16%
30 dienų$ -0.0013436991-0.13%
60 dienų$ -0.0015575193-0.15%
90 dienų$ -0.0033921320898892-0.33%

Kas yra Stables Labs USDX (USDX)

USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Stables Labs USDX (USDX) išteklius

Stables Labs USDX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stables Labs USDX (USDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stables Labs USDX (USDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stables Labs USDX prognozes.

Peržiūrėkite Stables Labs USDX kainos prognozę dabar!

USDX į vietos valiutas

Stables Labs USDX (USDX) Tokenomika

Supratimas apie Stables Labs USDX (USDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stables Labs USDX (USDX)

Kiek Stables Labs USDX(USDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDX kaina USD valiuta yra 0.996366USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDX į USD kaina?
Dabartinė USDX kaina USD valiuta yra $ 0.996366. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stables Labs USDX rinkos kapitalizacija?
USDX rinkos kapitalizacija yra $ 678.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDX apyvartoje?
USDX apyvartoje yra 680.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDX kaina?
USDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.057USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDX kaina?
USDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.944423USD.
Kokia yra USDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDX yra --USD.
Ar USDX kaina šiais metais kils?
USDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.