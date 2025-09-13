Runbot (RBOT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Runbot kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RBOT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Runbot kainą
%

Runbot kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Runbot Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Runbot (RBOT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Runbot galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025321 prekybos kainą 2025 m.

Runbot (RBOT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Runbot galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.026587 prekybos kainą 2026 m.

Runbot (RBOT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RBOT ateities kaina yra $ 0.027916 su 10.25% augimo norma.

Runbot (RBOT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RBOT ateities kaina yra $ 0.029312 su 15.76% augimo norma.

Runbot (RBOT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RBOT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.030778, o augimo norma – 21.55%.

Runbot (RBOT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RBOT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.032317, o augimo norma – 27.63%.

Runbot (RBOT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Runbot kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.052641 prekybos kainą.

Runbot (RBOT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Runbot kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.085747 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.025321
    0.00%
  • 2026
    $ 0.026587
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027916
    10.25%
  • 2028
    $ 0.029312
    15.76%
  • 2029
    $ 0.030778
    21.55%
  • 2030
    $ 0.032317
    27.63%
  • 2031
    $ 0.033933
    34.01%
  • 2032
    $ 0.035629
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.037411
    47.75%
  • 2034
    $ 0.039282
    55.13%
  • 2035
    $ 0.041246
    62.89%
  • 2036
    $ 0.043308
    71.03%
  • 2037
    $ 0.045473
    79.59%
  • 2038
    $ 0.047747
    88.56%
  • 2039
    $ 0.050134
    97.99%
  • 2040
    $ 0.052641
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Runbot kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.025321
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.025325
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.025345
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.025425
    0.41%
Runbot (RBOT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma RBOT kaina yra $0.025321. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Runbot (RBOT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė RBOT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.025325. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Runbot (RBOT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RBOT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.025345. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Runbot (RBOT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RBOT kaina yra $0.025425. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Runbot kainų statistika

--
----

--

$ 306.08K
$ 306.08K$ 306.08K

12.09M
12.09M 12.09M

--
----

--

Naujausia RBOT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RBOT turi 12.09M apyvartą ir $ 306.08K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Runbot istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Runbot, dabartinė Runbot kaina yra 0.025321USD. Apyvartinė Runbot (RBOT) pasiūla yra 12.09M RBOT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $306,081.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.16%
    $ 0
    $ 0.025548
    $ 0.025204
  • 7 dienos
    -11.94%
    $ -0.003023
    $ 0.035728
    $ 0.025268
  • 30 dienų
    -28.44%
    $ -0.007202
    $ 0.035728
    $ 0.025268
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Runbot kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Runbot buvo prekiaujama aukščiausia $0.035728 ir žemiausia $0.025268. Kainos pokytis buvo -11.94%. Ši naujausia tendencija parodo RBOT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Runbot įvyko -28.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007202 vertę. Tai rodo, kad RBOT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Runbot (RBOT) kainų prognozės modulis?

Runbot Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RBOT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Runbot ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RBOT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Runbot kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RBOT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RBOT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Runbot potencialą.

Kodėl RBOT kainų prognozė yra svarbi?

RBOT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RBOT dabar?
Pagal jūsų prognozes, RBOT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RBOT kainų prognozė?
Remiantis Runbot (RBOT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RBOT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RBOT 2026 m.?
1 vieneto Runbot (RBOT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RBOT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RBOT kaina 2027 m.?
Runbot (RBOT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RBOT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RBOT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Runbot (RBOT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RBOT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Runbot (RBOT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RBOT 2030 m.?
1 vieneto Runbot (RBOT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RBOT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RBOT kainų prognozė 2040 metams?
Runbot (RBOT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RBOT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:14:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.