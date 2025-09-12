Roundtable (RTB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Roundtable kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RTB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Roundtable kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Roundtable kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Roundtable Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Roundtable (RTB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Roundtable galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001431 prekybos kainą 2025 m.

Roundtable (RTB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Roundtable galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001502 prekybos kainą 2026 m.

Roundtable (RTB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RTB ateities kaina yra $ 0.001578 su 10.25% augimo norma.

Roundtable (RTB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RTB ateities kaina yra $ 0.001656 su 15.76% augimo norma.

Roundtable (RTB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RTB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001739, o augimo norma – 21.55%.

Roundtable (RTB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RTB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001826, o augimo norma – 27.63%.

Roundtable (RTB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Roundtable kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002975 prekybos kainą.

Roundtable (RTB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Roundtable kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004846 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001431
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001502
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001578
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001656
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001739
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001826
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001918
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002014
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002114
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002220
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002331
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002448
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002570
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002698
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002833
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002975
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Roundtable kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001431
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001431
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001432
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001437
    0.41%
Roundtable (RTB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RTB kaina yra $0.001431. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Roundtable (RTB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RTB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001431. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Roundtable (RTB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RTB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001432. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Roundtable (RTB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RTB kaina yra $0.001437. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Roundtable kainų statistika

--
----

--

$ 785.06K
$ 785.06K$ 785.06K

548.49M
548.49M 548.49M

--
----

--

Naujausia RTB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, RTB turi 548.49M apyvartą ir $ 785.06K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Roundtable istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Roundtable, dabartinė Roundtable kaina yra 0.001431USD. Apyvartinė Roundtable (RTB) pasiūla yra 548.49M RTB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $785,061.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -3.32%
    $ -0.000047
    $ 0.001465
    $ 0.001203
  • 30 dienų
    17.61%
    $ 0.000252
    $ 0.001465
    $ 0.001203
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Roundtable kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Roundtable buvo prekiaujama aukščiausia $0.001465 ir žemiausia $0.001203. Kainos pokytis buvo -3.32%. Ši naujausia tendencija parodo RTB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Roundtable įvyko 17.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000252 vertę. Tai rodo, kad RTB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Roundtable (RTB) kainų prognozės modulis?

Roundtable Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RTB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Roundtable ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RTB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Roundtable kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RTB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RTB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Roundtable potencialą.

Kodėl RTB kainų prognozė yra svarbi?

RTB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RTB dabar?
Pagal jūsų prognozes, RTB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RTB kainų prognozė?
Remiantis Roundtable (RTB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RTB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RTB 2026 m.?
1 vieneto Roundtable (RTB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RTB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RTB kaina 2027 m.?
Roundtable (RTB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RTB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RTB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Roundtable (RTB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RTB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Roundtable (RTB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RTB 2030 m.?
1 vieneto Roundtable (RTB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RTB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RTB kainų prognozė 2040 metams?
Roundtable (RTB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RTB kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.