QuStream (QST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite QuStream kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek QST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte QuStream kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

QuStream kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
QuStream Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

QuStream (QST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, QuStream galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018632 prekybos kainą 2025 m.

QuStream (QST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, QuStream galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019564 prekybos kainą 2026 m.

QuStream (QST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. QST ateities kaina yra $ 0.020542 su 10.25% augimo norma.

QuStream (QST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. QST ateities kaina yra $ 0.021569 su 15.76% augimo norma.

QuStream (QST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.022648, o augimo norma – 21.55%.

QuStream (QST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, QST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.023780, o augimo norma – 27.63%.

QuStream (QST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. QuStream kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.038735 prekybos kainą.

QuStream (QST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. QuStream kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.063096 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.018632
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019564
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020542
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021569
    15.76%
  • 2029
    $ 0.022648
    21.55%
  • 2030
    $ 0.023780
    27.63%
  • 2031
    $ 0.024969
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026218
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.027528
    47.75%
  • 2034
    $ 0.028905
    55.13%
  • 2035
    $ 0.030350
    62.89%
  • 2036
    $ 0.031868
    71.03%
  • 2037
    $ 0.033461
    79.59%
  • 2038
    $ 0.035134
    88.56%
  • 2039
    $ 0.036891
    97.99%
  • 2040
    $ 0.038735
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės QuStream kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.018632
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.018635
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.018650
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.018709
    0.41%
QuStream (QST) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma QST kaina yra $0.018632. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

QuStream (QST) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė QST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018635. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

QuStream (QST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė QST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.018650. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

QuStream (QST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma QST kaina yra $0.018709. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė QuStream kainų statistika

--
----

--

$ 18.65M
$ 18.65M$ 18.65M

999.99M
999.99M 999.99M

--
----

--

Naujausia QST kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, QST turi 999.99M apyvartą ir $ 18.65M bendrą rinkos kapitalizaciją.

QuStream istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje QuStream, dabartinė QuStream kaina yra 0.018632USD. Apyvartinė QuStream (QST) pasiūla yra 999.99M QST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $18,653,063.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    16.83%
    $ 0.002683
    $ 0.019391
    $ 0.015317
  • 7 dienos
    -9.40%
    $ -0.001753
    $ 0.023313
    $ 0.008899
  • 30 dienų
    113.27%
    $ 0.021105
    $ 0.023313
    $ 0.008899
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas QuStream kaina pasikeitė $0.002683, atspindinti 16.83% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas QuStream buvo prekiaujama aukščiausia $0.023313 ir žemiausia $0.008899. Kainos pokytis buvo -9.40%. Ši naujausia tendencija parodo QST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį QuStream įvyko 113.27%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.021105 vertę. Tai rodo, kad QST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia QuStream (QST) kainų prognozės modulis?

QuStream Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas QST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius QuStream ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą QST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti QuStream kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja QST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina QST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą QuStream potencialą.

Kodėl QST kainų prognozė yra svarbi?

QST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į QST dabar?
Pagal jūsų prognozes, QST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio QST kainų prognozė?
Remiantis QuStream (QST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama QST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 QST 2026 m.?
1 vieneto QuStream (QST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama QST kaina 2027 m.?
QuStream (QST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 QST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė QST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, QuStream (QST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė QST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, QuStream (QST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 QST 2030 m.?
1 vieneto QuStream (QST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, QST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia QST kainų prognozė 2040 metams?
QuStream (QST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 QST kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.