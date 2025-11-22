Provenance Blockchain (HASH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Provenance Blockchain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HASH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Provenance Blockchain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Provenance Blockchain kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:23:11(UTC+8)

Provenance Blockchain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Provenance Blockchain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022276 prekybos kainą 2025 m.

Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Provenance Blockchain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.023390 prekybos kainą 2026 m.

Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HASH ateities kaina yra $ 0.024560 su 10.25% augimo norma.

Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HASH ateities kaina yra $ 0.025788 su 15.76% augimo norma.

Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HASH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.027077, o augimo norma – 21.55%.

Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HASH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.028431, o augimo norma – 27.63%.

Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Provenance Blockchain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.046312 prekybos kainą.

Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Provenance Blockchain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.075437 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.022276
    0.00%
  • 2026
    $ 0.023390
    5.00%
  • 2027
    $ 0.024560
    10.25%
  • 2028
    $ 0.025788
    15.76%
  • 2029
    $ 0.027077
    21.55%
  • 2030
    $ 0.028431
    27.63%
  • 2031
    $ 0.029853
    34.01%
  • 2032
    $ 0.031345
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.032913
    47.75%
  • 2034
    $ 0.034558
    55.13%
  • 2035
    $ 0.036286
    62.89%
  • 2036
    $ 0.038101
    71.03%
  • 2037
    $ 0.040006
    79.59%
  • 2038
    $ 0.042006
    88.56%
  • 2039
    $ 0.044106
    97.99%
  • 2040
    $ 0.046312
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Provenance Blockchain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.022276
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.022279
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.022298
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.022368
    0.41%
Provenance Blockchain (HASH) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HASH kaina yra $0.022276. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Provenance Blockchain (HASH) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HASH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.022279. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Provenance Blockchain (HASH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HASH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.022298. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Provenance Blockchain (HASH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HASH kaina yra $0.022368. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Provenance Blockchain kainų statistika

----

--

$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B

51.39B
51.39B 51.39B

--

Naujausia HASH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HASH turi 51.39B apyvartą ir $ 1.14B bendrą rinkos kapitalizaciją.

Provenance Blockchain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Provenance Blockchain, dabartinė Provenance Blockchain kaina yra 0.022276USD. Apyvartinė Provenance Blockchain (HASH) pasiūla yra 51.39B HASH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,144,196,117.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -11.25%
    $ -0.002825
    $ 0.029480
    $ 0.022260
  • 7 dienos
    -24.48%
    $ -0.005454
    $ 0.034238
    $ 0.022276
  • 30 dienų
    -38.13%
    $ -0.008496
    $ 0.034238
    $ 0.022276
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Provenance Blockchain kaina pasikeitė $-0.002825, atspindinti -11.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Provenance Blockchain buvo prekiaujama aukščiausia $0.034238 ir žemiausia $0.022276. Kainos pokytis buvo -24.48%. Ši naujausia tendencija parodo HASH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Provenance Blockchain įvyko -38.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008496 vertę. Tai rodo, kad HASH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Provenance Blockchain (HASH) kainų prognozės modulis?

Provenance Blockchain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HASH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Provenance Blockchain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HASH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Provenance Blockchain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HASH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HASH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Provenance Blockchain potencialą.

Kodėl HASH kainų prognozė yra svarbi?

HASH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HASH dabar?
Pagal jūsų prognozes, HASH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HASH kainų prognozė?
Remiantis Provenance Blockchain (HASH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HASH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HASH 2026 m.?
1 vieneto Provenance Blockchain (HASH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HASH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HASH kaina 2027 m.?
Provenance Blockchain (HASH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HASH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HASH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Provenance Blockchain (HASH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HASH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Provenance Blockchain (HASH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HASH 2030 m.?
1 vieneto Provenance Blockchain (HASH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HASH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HASH kainų prognozė 2040 metams?
Provenance Blockchain (HASH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HASH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:23:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.