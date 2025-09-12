OpenEden OpenDollar (USDO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite OpenEden OpenDollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte OpenEden OpenDollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

OpenEden OpenDollar kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:24:30(UTC+8)

OpenEden OpenDollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, OpenEden OpenDollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.997001 prekybos kainą 2025 m.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, OpenEden OpenDollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0468 prekybos kainą 2026 m.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDO ateities kaina yra $ 1.0991 su 10.25% augimo norma.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDO ateities kaina yra $ 1.1541 su 15.76% augimo norma.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2118, o augimo norma – 21.55%.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2724, o augimo norma – 27.63%.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. OpenEden OpenDollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0726 prekybos kainą.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. OpenEden OpenDollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3761 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.997001
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0468
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0991
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1541
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2118
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2724
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3360
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4028
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4730
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5466
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6240
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7052
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7904
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8799
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9739
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0726
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės OpenEden OpenDollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.997001
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.997137
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.997957
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0010
    0.41%
OpenEden OpenDollar (USDO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDO kaina yra $0.997001. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.997137. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.997957. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

OpenEden OpenDollar (USDO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDO kaina yra $1.0010. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė OpenEden OpenDollar kainų statistika

--
----

--

$ 275.57M
$ 275.57M$ 275.57M

276.37M
276.37M 276.37M

--
----

--

Naujausia USDO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDO turi 276.37M apyvartą ir $ 275.57M bendrą rinkos kapitalizaciją.

OpenEden OpenDollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje OpenEden OpenDollar, dabartinė OpenEden OpenDollar kaina yra 0.997001USD. Apyvartinė OpenEden OpenDollar (USDO) pasiūla yra 276.37M USDO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $275,573,050.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.10%
    $ -0.001022
    $ 1
    $ 0.995526
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000017
    $ 1.0043
    $ 0.994404
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -0.002546
    $ 1.0043
    $ 0.994404
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas OpenEden OpenDollar kaina pasikeitė $-0.001022, atspindinti -0.10% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas OpenEden OpenDollar buvo prekiaujama aukščiausia $1.0043 ir žemiausia $0.994404. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo USDO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį OpenEden OpenDollar įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002546 vertę. Tai rodo, kad USDO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia OpenEden OpenDollar (USDO) kainų prognozės modulis?

OpenEden OpenDollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius OpenEden OpenDollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti OpenEden OpenDollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą OpenEden OpenDollar potencialą.

Kodėl USDO kainų prognozė yra svarbi?

USDO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDO dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDO kainų prognozė?
Remiantis OpenEden OpenDollar (USDO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDO 2026 m.?
1 vieneto OpenEden OpenDollar (USDO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDO kaina 2027 m.?
OpenEden OpenDollar (USDO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OpenEden OpenDollar (USDO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OpenEden OpenDollar (USDO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDO 2030 m.?
1 vieneto OpenEden OpenDollar (USDO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDO kainų prognozė 2040 metams?
OpenEden OpenDollar (USDO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:24:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.