Onocoy Token (ONO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Onocoy Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ONO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Onocoy Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Onocoy Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:01:06(UTC+8)

Onocoy Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Onocoy Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.024696 prekybos kainą 2025 m.

Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Onocoy Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025931 prekybos kainą 2026 m.

Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ONO ateities kaina yra $ 0.027227 su 10.25% augimo norma.

Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ONO ateities kaina yra $ 0.028589 su 15.76% augimo norma.

Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.030018, o augimo norma – 21.55%.

Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ONO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.031519, o augimo norma – 27.63%.

Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Onocoy Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.051341 prekybos kainą.

Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Onocoy Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.083630 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.024696
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025931
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027227
    10.25%
  • 2028
    $ 0.028589
    15.76%
  • 2029
    $ 0.030018
    21.55%
  • 2030
    $ 0.031519
    27.63%
  • 2031
    $ 0.033095
    34.01%
  • 2032
    $ 0.034750
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.036487
    47.75%
  • 2034
    $ 0.038312
    55.13%
  • 2035
    $ 0.040227
    62.89%
  • 2036
    $ 0.042239
    71.03%
  • 2037
    $ 0.044351
    79.59%
  • 2038
    $ 0.046568
    88.56%
  • 2039
    $ 0.048897
    97.99%
  • 2040
    $ 0.051341
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Onocoy Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.024696
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.024699
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.024720
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.024797
    0.41%
Onocoy Token (ONO) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma ONO kaina yra $0.024696. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Onocoy Token (ONO) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė ONO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.024699. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Onocoy Token (ONO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ONO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.024720. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Onocoy Token (ONO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ONO kaina yra $0.024797. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Onocoy Token kainų statistika

--
----

--

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

404.88M
404.88M 404.88M

--
----

--

Naujausia ONO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ONO turi 404.88M apyvartą ir $ 10.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Onocoy Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Onocoy Token, dabartinė Onocoy Token kaina yra 0.024696USD. Apyvartinė Onocoy Token (ONO) pasiūla yra 404.88M ONO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,998,933.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.75%
    $ -0.000964
    $ 0.026774
    $ 0.024696
  • 7 dienos
    13.24%
    $ 0.003270
    $ 0.029328
    $ 0.019269
  • 30 dienų
    -13.92%
    $ -0.003438
    $ 0.029328
    $ 0.019269
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Onocoy Token kaina pasikeitė $-0.000964, atspindinti -3.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Onocoy Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.029328 ir žemiausia $0.019269. Kainos pokytis buvo 13.24%. Ši naujausia tendencija parodo ONO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Onocoy Token įvyko -13.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003438 vertę. Tai rodo, kad ONO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Onocoy Token (ONO) kainų prognozės modulis?

Onocoy Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ONO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Onocoy Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ONO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Onocoy Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ONO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ONO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Onocoy Token potencialą.

Kodėl ONO kainų prognozė yra svarbi?

ONO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ONO dabar?
Pagal jūsų prognozes, ONO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ONO kainų prognozė?
Remiantis Onocoy Token (ONO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ONO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ONO 2026 m.?
1 vieneto Onocoy Token (ONO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ONO kaina 2027 m.?
Onocoy Token (ONO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ONO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ONO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Onocoy Token (ONO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ONO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Onocoy Token (ONO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ONO 2030 m.?
1 vieneto Onocoy Token (ONO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ONO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ONO kainų prognozė 2040 metams?
Onocoy Token (ONO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ONO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.