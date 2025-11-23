OnChain Battles (OCB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite OnChain Battles kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OCB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte OnChain Battles kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

OnChain Battles kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 03:02:40(UTC+8)

OnChain Battles Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, OnChain Battles galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000156 prekybos kainą 2025 m.

OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, OnChain Battles galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000164 prekybos kainą 2026 m.

OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OCB ateities kaina yra $ 0.000172 su 10.25% augimo norma.

OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OCB ateities kaina yra $ 0.000181 su 15.76% augimo norma.

OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OCB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000190, o augimo norma – 21.55%.

OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OCB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000199, o augimo norma – 27.63%.

OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. OnChain Battles kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000325 prekybos kainą.

OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. OnChain Battles kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000529 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000156
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000164
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000172
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000181
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000190
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000199
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000209
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000220
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000231
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000242
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000254
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000267
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000280
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000295
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000309
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000325
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės OnChain Battles kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000156
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000156
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000156
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000157
    0.41%
OnChain Battles (OCB) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma OCB kaina yra $0.000156. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

OnChain Battles (OCB) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė OCB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000156. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

OnChain Battles (OCB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OCB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000156. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

OnChain Battles (OCB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OCB kaina yra $0.000157. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė OnChain Battles kainų statistika

--
----

--

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

50.00M
50.00M 50.00M

--
----

--

Naujausia OCB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, OCB turi 50.00M apyvartą ir $ 7.82K bendrą rinkos kapitalizaciją.

OnChain Battles istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje OnChain Battles, dabartinė OnChain Battles kaina yra 0.000156USD. Apyvartinė OnChain Battles (OCB) pasiūla yra 50.00M OCB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,823.45.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ --
    $ --
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas OnChain Battles kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas OnChain Battles buvo prekiaujama aukščiausia $-- ir žemiausia $--. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo OCB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį OnChain Battles įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad OCB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia OnChain Battles (OCB) kainų prognozės modulis?

OnChain Battles Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OCB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius OnChain Battles ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OCB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti OnChain Battles kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OCB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OCB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą OnChain Battles potencialą.

Kodėl OCB kainų prognozė yra svarbi?

OCB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OCB dabar?
Pagal jūsų prognozes, OCB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OCB kainų prognozė?
Remiantis OnChain Battles (OCB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OCB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OCB 2026 m.?
1 vieneto OnChain Battles (OCB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OCB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OCB kaina 2027 m.?
OnChain Battles (OCB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OCB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OCB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OnChain Battles (OCB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OCB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OnChain Battles (OCB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OCB 2030 m.?
1 vieneto OnChain Battles (OCB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OCB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OCB kainų prognozė 2040 metams?
OnChain Battles (OCB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OCB kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.