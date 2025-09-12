Neutrino Index Token (XTN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Neutrino Index Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XTN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Neutrino Index Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Neutrino Index Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Neutrino Index Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Neutrino Index Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.032066 prekybos kainą 2025 m.

Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Neutrino Index Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033669 prekybos kainą 2026 m.

Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XTN ateities kaina yra $ 0.035353 su 10.25% augimo norma.

Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XTN ateities kaina yra $ 0.037121 su 15.76% augimo norma.

Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XTN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.038977, o augimo norma – 21.55%.

Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XTN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.040926, o augimo norma – 27.63%.

Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Neutrino Index Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.066664 prekybos kainą.

Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Neutrino Index Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.108589 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.032066
    0.00%
  • 2026
    $ 0.033669
    5.00%
  • 2027
    $ 0.035353
    10.25%
  • 2028
    $ 0.037121
    15.76%
  • 2029
    $ 0.038977
    21.55%
  • 2030
    $ 0.040926
    27.63%
  • 2031
    $ 0.042972
    34.01%
  • 2032
    $ 0.045120
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.047377
    47.75%
  • 2034
    $ 0.049745
    55.13%
  • 2035
    $ 0.052233
    62.89%
  • 2036
    $ 0.054844
    71.03%
  • 2037
    $ 0.057587
    79.59%
  • 2038
    $ 0.060466
    88.56%
  • 2039
    $ 0.063489
    97.99%
  • 2040
    $ 0.066664
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Neutrino Index Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.032066
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.032071
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.032097
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.032198
    0.41%
Neutrino Index Token (XTN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma XTN kaina yra $0.032066. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Neutrino Index Token (XTN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė XTN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.032071. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Neutrino Index Token (XTN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XTN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.032097. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Neutrino Index Token (XTN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XTN kaina yra $0.032198. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Neutrino Index Token kainų statistika

--
----

--

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

100.05M
100.05M 100.05M

--
----

--

Naujausia XTN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, XTN turi 100.05M apyvartą ir $ 3.21M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Neutrino Index Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Neutrino Index Token, dabartinė Neutrino Index Token kaina yra 0.032066USD. Apyvartinė Neutrino Index Token (XTN) pasiūla yra 100.05M XTN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,208,119.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.00%
    $ 0.000319
    $ 0.032154
    $ 0.031597
  • 7 dienos
    6.30%
    $ 0.002019
    $ 0.032872
    $ 0.010499
  • 30 dienų
    -4.02%
    $ -0.001290
    $ 0.032872
    $ 0.010499
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Neutrino Index Token kaina pasikeitė $0.000319, atspindinti 1.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Neutrino Index Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.032872 ir žemiausia $0.010499. Kainos pokytis buvo 6.30%. Ši naujausia tendencija parodo XTN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Neutrino Index Token įvyko -4.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001290 vertę. Tai rodo, kad XTN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Neutrino Index Token (XTN) kainų prognozės modulis?

Neutrino Index Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XTN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Neutrino Index Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XTN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Neutrino Index Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XTN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XTN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Neutrino Index Token potencialą.

Kodėl XTN kainų prognozė yra svarbi?

XTN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XTN dabar?
Pagal jūsų prognozes, XTN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XTN kainų prognozė?
Remiantis Neutrino Index Token (XTN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XTN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XTN 2026 m.?
1 vieneto Neutrino Index Token (XTN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XTN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XTN kaina 2027 m.?
Neutrino Index Token (XTN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XTN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XTN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neutrino Index Token (XTN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XTN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Neutrino Index Token (XTN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XTN 2030 m.?
1 vieneto Neutrino Index Token (XTN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XTN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XTN kainų prognozė 2040 metams?
Neutrino Index Token (XTN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XTN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.