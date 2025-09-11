Daugiau apie XTN

XTN Kainos informacija

XTN Oficiali svetainė

XTN Tokenomika

XTN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Neutrino Index Token logotipas

Neutrino Index Token kaina (XTN)

Neįtraukta į sąrašą

1 XTN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0317555
$0.0317555$0.0317555
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Neutrino Index Token (XTN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:35:06(UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03159721
$ 0.03159721$ 0.03159721
24 val. žemiausia
$ 0.03229745
$ 0.03229745$ 0.03229745
24 val. aukščiausia

$ 0.03159721
$ 0.03159721$ 0.03159721

$ 0.03229745
$ 0.03229745$ 0.03229745

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

$ 0.00802108
$ 0.00802108$ 0.00802108

+0.02%

-0.32%

+3.24%

+3.24%

Neutrino Index Token (XTN) realiojo laiko kaina yra $0.0317555. Per pastarąsias 24 valandas XTN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03159721 iki aukščiausios $ 0.03229745 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XTN kaina yra $ 2.52, o žemiausia – $ 0.00802108.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XTN per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neutrino Index Token (XTN) rinkos informacija

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

--
----

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

100.12M
100.12M 100.12M

100,120,411.313864
100,120,411.313864 100,120,411.313864

Dabartinė Neutrino Index Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XTN apyvartoje yra 100.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 100120411.313864. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.18M

Neutrino Index Token (XTN) kainos istorija USD

Šiandienos Neutrino Index Token kainos pokytis į USD: $ -0.00010339734795105.
Neutrino Index Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007092749.
Neutrino Index Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0026074282.
Neutrino Index Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010339734795105-0.32%
30 dienų$ +0.0007092749+2.23%
60 dienų$ +0.0026074282+8.21%
90 dienų$ 0--

Kas yra Neutrino Index Token (XTN)

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Neutrino Index Token (XTN) išteklius

Oficiali svetainė

Neutrino Index Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neutrino Index Token (XTN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neutrino Index Token (XTN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neutrino Index Token prognozes.

Peržiūrėkite Neutrino Index Token kainos prognozę dabar!

XTN į vietos valiutas

Neutrino Index Token (XTN) Tokenomika

Supratimas apie Neutrino Index Token (XTN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XTNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neutrino Index Token (XTN)

Kiek Neutrino Index Token(XTN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XTN kaina USD valiuta yra 0.0317555USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XTN į USD kaina?
Dabartinė XTN kaina USD valiuta yra $ 0.0317555. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neutrino Index Token rinkos kapitalizacija?
XTN rinkos kapitalizacija yra $ 3.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XTN apyvartoje?
XTN apyvartoje yra 100.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XTN kaina?
XTN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.52USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XTN kaina?
XTN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00802108USD.
Kokia yra XTN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XTN yra --USD.
Ar XTN kaina šiais metais kils?
XTN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XTN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:35:06(UTC+8)

Neutrino Index Token (XTN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.