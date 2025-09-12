Nest Basis Vault (NBASIS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nest Basis Vault kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NBASIS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nest Basis Vault kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nest Basis Vault kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Nest Basis Vault Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nest Basis Vault galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.025 prekybos kainą 2025 m.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nest Basis Vault galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0762 prekybos kainą 2026 m.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NBASIS ateities kaina yra $ 1.1300 su 10.25% augimo norma.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NBASIS ateities kaina yra $ 1.1865 su 15.76% augimo norma.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NBASIS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2458, o augimo norma – 21.55%.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NBASIS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3081, o augimo norma – 27.63%.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nest Basis Vault kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1309 prekybos kainą.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nest Basis Vault kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4710 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.025
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0762
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1300
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1865
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2458
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3081
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3735
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4422
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5143
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5901
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6696
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7530
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8407
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9327
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0294
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1309
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nest Basis Vault kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.025
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0251
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0259
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0292
    0.41%
Nest Basis Vault (NBASIS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NBASIS kaina yra $1.025. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NBASIS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0251. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NBASIS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0259. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nest Basis Vault (NBASIS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NBASIS kaina yra $1.0292. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nest Basis Vault kainų statistika

--
----

--

$ 24.41M
$ 24.41M$ 24.41M

23.80M
23.80M 23.80M

--
----

--

Naujausia NBASIS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NBASIS turi 23.80M apyvartą ir $ 24.41M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nest Basis Vault istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nest Basis Vault, dabartinė Nest Basis Vault kaina yra 1.025USD. Apyvartinė Nest Basis Vault (NBASIS) pasiūla yra 23.80M NBASIS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24,409,106.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 1.025
    $ 1.025
  • 7 dienos
    0.20%
    $ 0.002073
    $ 1.0254
    $ 1.0171
  • 30 dienų
    0.82%
    $ 0.008370
    $ 1.0254
    $ 1.0171
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nest Basis Vault kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nest Basis Vault buvo prekiaujama aukščiausia $1.0254 ir žemiausia $1.0171. Kainos pokytis buvo 0.20%. Ši naujausia tendencija parodo NBASIS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nest Basis Vault įvyko 0.82%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.008370 vertę. Tai rodo, kad NBASIS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nest Basis Vault (NBASIS) kainų prognozės modulis?

Nest Basis Vault Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NBASIS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nest Basis Vault ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NBASIS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nest Basis Vault kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NBASIS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NBASIS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nest Basis Vault potencialą.

Kodėl NBASIS kainų prognozė yra svarbi?

NBASIS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NBASIS dabar?
Pagal jūsų prognozes, NBASIS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NBASIS kainų prognozė?
Remiantis Nest Basis Vault (NBASIS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NBASIS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NBASIS 2026 m.?
1 vieneto Nest Basis Vault (NBASIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NBASIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NBASIS kaina 2027 m.?
Nest Basis Vault (NBASIS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NBASIS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NBASIS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest Basis Vault (NBASIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NBASIS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest Basis Vault (NBASIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NBASIS 2030 m.?
1 vieneto Nest Basis Vault (NBASIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NBASIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NBASIS kainų prognozė 2040 metams?
Nest Basis Vault (NBASIS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NBASIS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.