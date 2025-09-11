Daugiau apie NBASIS

Nest Basis Vault kaina (NBASIS)

Neįtraukta į sąrašą

1 NBASIS į USD – tiesioginė kaina:

$1.025
$1.025$1.025
0.00%1D
USD
Nest Basis Vault (NBASIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:20:08(UTC+8)

Nest Basis Vault (NBASIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
24 val. žemiausia
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
24 val. aukščiausia

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

+0.20%

+0.20%

Nest Basis Vault (NBASIS) realiojo laiko kaina yra $1.025. Per pastarąsias 24 valandas NBASIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.025 iki aukščiausios $ 1.025 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NBASIS kaina yra $ 1.025, o žemiausia – $ 1.0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NBASIS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nest Basis Vault (NBASIS) rinkos informacija

$ 24.42M
$ 24.42M$ 24.42M

--
----

$ 24.42M
$ 24.42M$ 24.42M

23.81M
23.81M 23.81M

23,808,358.256513
23,808,358.256513 23,808,358.256513

Dabartinė Nest Basis Vault rinkos kapitalizacija yra $ 24.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NBASIS apyvartoje yra 23.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 23808358.256513. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.42M

Nest Basis Vault (NBASIS) kainos istorija USD

Šiandienos Nest Basis Vault kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Nest Basis Vault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0090825250.
Nest Basis Vault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0186712975.
Nest Basis Vault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.021847.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ +0.0090825250+0.89%
60 dienų$ +0.0186712975+1.82%
90 dienų$ +0.021847+2.18%

Kas yra Nest Basis Vault (NBASIS)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Nest Basis Vault (NBASIS) išteklius

Oficiali svetainė

Nest Basis Vault kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nest Basis Vault (NBASIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nest Basis Vault (NBASIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nest Basis Vault prognozes.

Peržiūrėkite Nest Basis Vault kainos prognozę dabar!

NBASIS į vietos valiutas

Nest Basis Vault (NBASIS) Tokenomika

Supratimas apie Nest Basis Vault (NBASIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NBASISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nest Basis Vault (NBASIS)

Kiek Nest Basis Vault(NBASIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NBASIS kaina USD valiuta yra 1.025USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NBASIS į USD kaina?
Dabartinė NBASIS kaina USD valiuta yra $ 1.025. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nest Basis Vault rinkos kapitalizacija?
NBASIS rinkos kapitalizacija yra $ 24.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NBASIS apyvartoje?
NBASIS apyvartoje yra 23.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NBASIS kaina?
NBASIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.025USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NBASIS kaina?
NBASIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.0USD.
Kokia yra NBASIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NBASIS yra --USD.
Ar NBASIS kaina šiais metais kils?
NBASIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NBASIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:20:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.