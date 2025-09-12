Nest AI by Virtuals (NEST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nest AI by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NEST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nest AI by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nest AI by Virtuals kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:45:27(UTC+8)

Nest AI by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nest AI by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000618 prekybos kainą 2025 m.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nest AI by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000649 prekybos kainą 2026 m.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NEST ateities kaina yra $ 0.000681 su 10.25% augimo norma.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NEST ateities kaina yra $ 0.000715 su 15.76% augimo norma.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000751, o augimo norma – 21.55%.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NEST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000789, o augimo norma – 27.63%.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nest AI by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001285 prekybos kainą.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nest AI by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002094 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000618
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000649
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000681
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000715
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000751
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000789
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000828
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000870
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000913
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000959
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001007
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001057
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001110
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001166
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001224
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001285
    107.89%
Trumpalaikės Nest AI by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000618
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000618
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000619
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000621
    0.41%
Nest AI by Virtuals (NEST) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NEST kaina yra $0.000618. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NEST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000618. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NEST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000619. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nest AI by Virtuals (NEST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NEST kaina yra $0.000621. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nest AI by Virtuals kainų statistika

----

$ 618.51K
$ 618.51K

1.00B
1.00B 1.00B

Naujausia NEST kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NEST turi 1.00B apyvartą ir $ 618.51K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Nest AI by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nest AI by Virtuals, dabartinė Nest AI by Virtuals kaina yra 0.000618USD. Apyvartinė Nest AI by Virtuals (NEST) pasiūla yra 1.00B NEST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $618,505.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.57%
    $ 0
    $ 0.000644
    $ 0.000597
  • 7 dienos
    3.29%
    $ 0.000020
    $ 0.000734
    $ 0.000587
  • 30 dienų
    -4.13%
    $ -0.000025
    $ 0.000734
    $ 0.000587
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nest AI by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.57% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nest AI by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.000734 ir žemiausia $0.000587. Kainos pokytis buvo 3.29%. Ši naujausia tendencija parodo NEST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nest AI by Virtuals įvyko -4.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000025 vertę. Tai rodo, kad NEST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Nest AI by Virtuals (NEST) kainų prognozės modulis?

Nest AI by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NEST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nest AI by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NEST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nest AI by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NEST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NEST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nest AI by Virtuals potencialą.

Kodėl NEST kainų prognozė yra svarbi?

NEST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NEST dabar?
Pagal jūsų prognozes, NEST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NEST kainų prognozė?
Remiantis Nest AI by Virtuals (NEST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NEST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NEST 2026 m.?
1 vieneto Nest AI by Virtuals (NEST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NEST kaina 2027 m.?
Nest AI by Virtuals (NEST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NEST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NEST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest AI by Virtuals (NEST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NEST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nest AI by Virtuals (NEST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NEST 2030 m.?
1 vieneto Nest AI by Virtuals (NEST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NEST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NEST kainų prognozė 2040 metams?
Nest AI by Virtuals (NEST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NEST kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:45:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.