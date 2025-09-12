Daugiau apie NEST

NEST Kainos informacija

NEST Oficiali svetainė

NEST Tokenomika

NEST Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Nest AI by Virtuals logotipas

Nest AI by Virtuals kaina (NEST)

Neįtraukta į sąrašą

1 NEST į USD – tiesioginė kaina:

$0.00061133
$0.00061133$0.00061133
-1.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Nest AI by Virtuals (NEST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:51:43(UTC+8)

Nest AI by Virtuals (NEST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019148
$ 0.0019148$ 0.0019148

$ 0
$ 0$ 0

+2.09%

-1.37%

+5.53%

+5.53%

Nest AI by Virtuals (NEST) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NEST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEST kaina yra $ 0.0019148, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEST per pastarąją valandą pasikeitė +2.09%, per 24 valandas – -1.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nest AI by Virtuals (NEST) rinkos informacija

$ 611.33K
$ 611.33K$ 611.33K

--
----

$ 611.33K
$ 611.33K$ 611.33K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Nest AI by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 611.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEST apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 611.33K

Nest AI by Virtuals (NEST) kainos istorija USD

Šiandienos Nest AI by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Nest AI by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nest AI by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nest AI by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.37%
30 dienų$ 0-4.14%
60 dienų$ 0-31.50%
90 dienų$ 0--

Kas yra Nest AI by Virtuals (NEST)

Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Nest AI by Virtuals (NEST) išteklius

Oficiali svetainė

Nest AI by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nest AI by Virtuals (NEST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nest AI by Virtuals (NEST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nest AI by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Nest AI by Virtuals kainos prognozę dabar!

NEST į vietos valiutas

Nest AI by Virtuals (NEST) Tokenomika

Supratimas apie Nest AI by Virtuals (NEST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NESTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nest AI by Virtuals (NEST)

Kiek Nest AI by Virtuals(NEST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEST kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEST į USD kaina?
Dabartinė NEST kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nest AI by Virtuals rinkos kapitalizacija?
NEST rinkos kapitalizacija yra $ 611.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEST apyvartoje?
NEST apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEST kaina?
NEST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0019148USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEST kaina?
NEST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NEST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEST yra --USD.
Ar NEST kaina šiais metais kils?
NEST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:51:43(UTC+8)

Nest AI by Virtuals (NEST) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.