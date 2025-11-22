Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Midas msyrupUSDp kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MSYRUPUSDP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Midas msyrupUSDp kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Midas msyrupUSDp kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Midas msyrupUSDp Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Midas msyrupUSDp galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.013 prekybos kainą 2025 m.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Midas msyrupUSDp galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0636 prekybos kainą 2026 m.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MSYRUPUSDP ateities kaina yra $ 1.1168 su 10.25% augimo norma.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MSYRUPUSDP ateities kaina yra $ 1.1726 su 15.76% augimo norma.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MSYRUPUSDP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2313, o augimo norma – 21.55%.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MSYRUPUSDP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2928, o augimo norma – 27.63%.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Midas msyrupUSDp kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1059 prekybos kainą.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Midas msyrupUSDp kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4303 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.013
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0636
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1168
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1726
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2313
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2928
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3575
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4253
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4966
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5714
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6500
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7325
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8192
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9101
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0056
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1059
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Midas msyrupUSDp kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.013
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.0131
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0139
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.0171
    0.41%
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MSYRUPUSDP kaina yra $1.013. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MSYRUPUSDP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0131. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MSYRUPUSDP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0139. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MSYRUPUSDP kaina yra $1.0171. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Midas msyrupUSDp kainų statistika

--
----

--

$ 78.51M
$ 78.51M$ 78.51M

77.48M
77.48M 77.48M

--
----

--

Naujausia MSYRUPUSDP kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MSYRUPUSDP turi 77.48M apyvartą ir $ 78.51M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Midas msyrupUSDp istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Midas msyrupUSDp, dabartinė Midas msyrupUSDp kaina yra 1.013USD. Apyvartinė Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) pasiūla yra 77.48M MSYRUPUSDP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $78,508,142.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.11%
    $ 0.001082
    $ 1.013
    $ 1.012
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.001680
    $ 1.0133
    $ 1.0079
  • 30 dienų
    0.53%
    $ 0.005397
    $ 1.0133
    $ 1.0079
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Midas msyrupUSDp kaina pasikeitė $0.001082, atspindinti 0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Midas msyrupUSDp buvo prekiaujama aukščiausia $1.0133 ir žemiausia $1.0079. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo MSYRUPUSDP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Midas msyrupUSDp įvyko 0.53%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.005397 vertę. Tai rodo, kad MSYRUPUSDP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) kainų prognozės modulis?

Midas msyrupUSDp Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MSYRUPUSDP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Midas msyrupUSDp ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MSYRUPUSDP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Midas msyrupUSDp kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MSYRUPUSDP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MSYRUPUSDP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Midas msyrupUSDp potencialą.

Kodėl MSYRUPUSDP kainų prognozė yra svarbi?

MSYRUPUSDP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MSYRUPUSDP dabar?
Pagal jūsų prognozes, MSYRUPUSDP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MSYRUPUSDP kainų prognozė?
Remiantis Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MSYRUPUSDP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MSYRUPUSDP 2026 m.?
1 vieneto Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MSYRUPUSDP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MSYRUPUSDP kaina 2027 m.?
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MSYRUPUSDP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MSYRUPUSDP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MSYRUPUSDP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MSYRUPUSDP 2030 m.?
1 vieneto Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MSYRUPUSDP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MSYRUPUSDP kainų prognozė 2040 metams?
Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MSYRUPUSDP kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.