Matr1x Fire (FIRE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Matr1x Fire kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FIRE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Matr1x Fire kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Matr1x Fire kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Matr1x Fire Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Matr1x Fire galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001921 prekybos kainą 2025 m.

Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Matr1x Fire galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002017 prekybos kainą 2026 m.

Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FIRE ateities kaina yra $ 0.002117 su 10.25% augimo norma.

Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FIRE ateities kaina yra $ 0.002223 su 15.76% augimo norma.

Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIRE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002335, o augimo norma – 21.55%.

Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIRE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002451, o augimo norma – 27.63%.

Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Matr1x Fire kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003993 prekybos kainą.

Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Matr1x Fire kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006505 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001921
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002017
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002117
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002223
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002335
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002451
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002574
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002703
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002838
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002980
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003129
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003285
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003449
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003622
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003803
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003993
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Matr1x Fire kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001921
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001921
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001922
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001928
    0.41%
Matr1x Fire (FIRE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FIRE kaina yra $0.001921. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Matr1x Fire (FIRE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FIRE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001921. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Matr1x Fire (FIRE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FIRE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001922. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Matr1x Fire (FIRE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FIRE kaina yra $0.001928. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Matr1x Fire kainų statistika

--

$ 128.21K
$ 128.21K$ 128.21K

66.73M
66.73M 66.73M

Naujausia FIRE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FIRE turi 66.73M apyvartą ir $ 128.21K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Matr1x Fire istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Matr1x Fire, dabartinė Matr1x Fire kaina yra 0.001921USD. Apyvartinė Matr1x Fire (FIRE) pasiūla yra 66.73M FIRE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $128,209.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -5.61%
    $ -0.000114
    $ 0.002057
    $ 0.001920
  • 7 dienos
    -23.36%
    $ -0.000448
    $ 0.009798
    $ 0.001921
  • 30 dienų
    -79.88%
    $ -0.001534
    $ 0.009798
    $ 0.001921
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Matr1x Fire kaina pasikeitė $-0.000114, atspindinti -5.61% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Matr1x Fire buvo prekiaujama aukščiausia $0.009798 ir žemiausia $0.001921. Kainos pokytis buvo -23.36%. Ši naujausia tendencija parodo FIRE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Matr1x Fire įvyko -79.88%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001534 vertę. Tai rodo, kad FIRE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Matr1x Fire (FIRE) kainų prognozės modulis?

Matr1x Fire Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FIRE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Matr1x Fire ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FIRE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Matr1x Fire kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FIRE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FIRE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Matr1x Fire potencialą.

Kodėl FIRE kainų prognozė yra svarbi?

FIRE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FIRE dabar?
Pagal jūsų prognozes, FIRE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FIRE kainų prognozė?
Remiantis Matr1x Fire (FIRE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FIRE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FIRE 2026 m.?
1 vieneto Matr1x Fire (FIRE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIRE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FIRE kaina 2027 m.?
Matr1x Fire (FIRE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FIRE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FIRE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Matr1x Fire (FIRE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FIRE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Matr1x Fire (FIRE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FIRE 2030 m.?
1 vieneto Matr1x Fire (FIRE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIRE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FIRE kainų prognozė 2040 metams?
Matr1x Fire (FIRE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FIRE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:27:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.