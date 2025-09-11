Matr1x Fire kaina (FIRE)
Matr1x Fire (FIRE) realiojo laiko kaina yra $0.0020267. Per pastarąsias 24 valandas FIRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00200533 iki aukščiausios $ 0.00229628 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIRE kaina yra $ 2.35, o žemiausia – $ 0.00200533.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIRE per pastarąją valandą pasikeitė -0.90%, per 24 valandas – -11.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -30.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Matr1x Fire rinkos kapitalizacija yra $ 135.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FIRE apyvartoje yra 66.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 965646716.8256. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.96M
Šiandienos Matr1x Fire kainos pokytis į USD: $ -0.000261050587964662.
Matr1x Fire 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015906021.
Matr1x Fire 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017359980.
Matr1x Fire 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000261050587964662
|-11.41%
|30 dienų
|$ -0.0015906021
|-78.48%
|60 dienų
|$ -0.0017359980
|-85.65%
|90 dienų
|$ 0
|--
Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.
