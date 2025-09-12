Level USD (LVLUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Level USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LVLUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Level USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Level USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:16:07(UTC+8)

Level USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Level USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.998525 prekybos kainą 2025 m.

Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Level USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0484 prekybos kainą 2026 m.

Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LVLUSD ateities kaina yra $ 1.1008 su 10.25% augimo norma.

Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LVLUSD ateities kaina yra $ 1.1559 su 15.76% augimo norma.

Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LVLUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2137, o augimo norma – 21.55%.

Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LVLUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2743, o augimo norma – 27.63%.

Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Level USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0758 prekybos kainą.

Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Level USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3813 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.998525
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0484
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1008
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1559
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2137
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2743
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3381
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4050
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4752
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5490
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6264
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7078
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7932
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8828
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9770
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0758
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Level USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.998525
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.998661
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.999482
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0026
    0.41%
Level USD (LVLUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LVLUSD kaina yra $0.998525. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Level USD (LVLUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LVLUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.998661. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Level USD (LVLUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LVLUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.999482. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Level USD (LVLUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LVLUSD kaina yra $1.0026. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Level USD kainų statistika

--
----

--

$ 39.34M
$ 39.34M$ 39.34M

39.38M
39.38M 39.38M

--
----

--

Naujausia LVLUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LVLUSD turi 39.38M apyvartą ir $ 39.34M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Level USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Level USD, dabartinė Level USD kaina yra 0.998525USD. Apyvartinė Level USD (LVLUSD) pasiūla yra 39.38M LVLUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $39,339,180.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.20%
    $ 0.001994
    $ 1.003
    $ 0.996531
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.001942
    $ 1.0033
    $ 0.996018
  • 30 dienų
    -0.13%
    $ -0.001381
    $ 1.0033
    $ 0.996018
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Level USD kaina pasikeitė $0.001994, atspindinti 0.20% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Level USD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0033 ir žemiausia $0.996018. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo LVLUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Level USD įvyko -0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001381 vertę. Tai rodo, kad LVLUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Level USD (LVLUSD) kainų prognozės modulis?

Level USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LVLUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Level USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LVLUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Level USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LVLUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LVLUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Level USD potencialą.

Kodėl LVLUSD kainų prognozė yra svarbi?

LVLUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LVLUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, LVLUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LVLUSD kainų prognozė?
Remiantis Level USD (LVLUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LVLUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LVLUSD 2026 m.?
1 vieneto Level USD (LVLUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LVLUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LVLUSD kaina 2027 m.?
Level USD (LVLUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LVLUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LVLUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Level USD (LVLUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LVLUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Level USD (LVLUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LVLUSD 2030 m.?
1 vieneto Level USD (LVLUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LVLUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LVLUSD kainų prognozė 2040 metams?
Level USD (LVLUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LVLUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.