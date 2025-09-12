Legacy BOLD (BOLD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Legacy BOLD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BOLD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Legacy BOLD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Legacy BOLD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Legacy BOLD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Legacy BOLD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.997385 prekybos kainą 2025 m.

Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Legacy BOLD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0472 prekybos kainą 2026 m.

Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BOLD ateities kaina yra $ 1.0996 su 10.25% augimo norma.

Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BOLD ateities kaina yra $ 1.1545 su 15.76% augimo norma.

Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOLD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2123, o augimo norma – 21.55%.

Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOLD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2729, o augimo norma – 27.63%.

Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Legacy BOLD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0734 prekybos kainą.

Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Legacy BOLD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3774 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.997385
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0472
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0996
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1545
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2123
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2729
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3365
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4034
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4735
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5472
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6246
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7058
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7911
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8807
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9747
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0734
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Legacy BOLD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.997385
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.997521
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.998341
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0014
    0.41%
Legacy BOLD (BOLD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BOLD kaina yra $0.997385. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Legacy BOLD (BOLD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BOLD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.997521. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Legacy BOLD (BOLD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BOLD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.998341. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Legacy BOLD (BOLD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BOLD kaina yra $1.0014. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Legacy BOLD kainų statistika

--
----

--

$ 773.11K
$ 773.11K$ 773.11K

771.15K
771.15K 771.15K

--
----

--

Naujausia BOLD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BOLD turi 771.15K apyvartą ir $ 773.11K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Legacy BOLD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Legacy BOLD, dabartinė Legacy BOLD kaina yra 0.997385USD. Apyvartinė Legacy BOLD (BOLD) pasiūla yra 771.15K BOLD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $773,106.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000807
    $ 0.999254
    $ 0.996395
  • 30 dienų
    0.06%
    $ 0.000607
    $ 0.999254
    $ 0.996395
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Legacy BOLD kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Legacy BOLD buvo prekiaujama aukščiausia $0.999254 ir žemiausia $0.996395. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo BOLD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Legacy BOLD įvyko 0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000607 vertę. Tai rodo, kad BOLD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Legacy BOLD (BOLD) kainų prognozės modulis?

Legacy BOLD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BOLD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Legacy BOLD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BOLD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Legacy BOLD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BOLD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BOLD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Legacy BOLD potencialą.

Kodėl BOLD kainų prognozė yra svarbi?

BOLD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BOLD dabar?
Pagal jūsų prognozes, BOLD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BOLD kainų prognozė?
Remiantis Legacy BOLD (BOLD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BOLD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BOLD 2026 m.?
1 vieneto Legacy BOLD (BOLD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BOLD kaina 2027 m.?
Legacy BOLD (BOLD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BOLD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BOLD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Legacy BOLD (BOLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BOLD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Legacy BOLD (BOLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BOLD 2030 m.?
1 vieneto Legacy BOLD (BOLD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BOLD kainų prognozė 2040 metams?
Legacy BOLD (BOLD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BOLD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.