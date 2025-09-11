Daugiau apie BOLD

Legacy BOLD kaina (BOLD)

1 BOLD į USD – tiesioginė kaina:

$0,997385
$0,997385
%0,001D
Legacy BOLD (BOLD) kainos grafikas realiu laiku
Legacy BOLD (BOLD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1,052
$ 1,052

$ 0,756197
$ 0,756197

--

--

-%0,14

-%0,14

Legacy BOLD (BOLD) realiojo laiko kaina yra $0,997385. Per pastarąsias 24 valandas BOLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOLD kaina yra $ 1,052, o žemiausia – $ 0,756197.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOLD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -%0,14. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Legacy BOLD (BOLD) rinkos informacija

$ 773,11K
$ 773,11K

--
--

$ 773,11K
$ 773,11K

775,13K
775,13K

775.132,5160727556
775.132,5160727556

Dabartinė Legacy BOLD rinkos kapitalizacija yra $ 773,11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOLD apyvartoje yra 775,13K vienetų, o bendras kiekis siekia 775132.5160727556. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 773,11K

Legacy BOLD (BOLD) kainos istorija USD

Šiandienos Legacy BOLD kainos pokytis į USD: $ 0.
Legacy BOLD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0006081056.
Legacy BOLD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0080304453.
Legacy BOLD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0,0006081056+%0,06
60 dienų$ +0,0080304453+%0,81
90 dienų$ 0--

Kas yra Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Legacy BOLD (BOLD) išteklius

Oficiali svetainė

Legacy BOLD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Legacy BOLD (BOLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Legacy BOLD (BOLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Legacy BOLD prognozes.

Peržiūrėkite Legacy BOLD kainos prognozę dabar!

BOLD į vietos valiutas

Legacy BOLD (BOLD) Tokenomika

Supratimas apie Legacy BOLD (BOLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Legacy BOLD (BOLD)

Kiek Legacy BOLD(BOLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOLD kaina USD valiuta yra 0,997385USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOLD į USD kaina?
Dabartinė BOLD kaina USD valiuta yra $ 0,997385. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Legacy BOLD rinkos kapitalizacija?
BOLD rinkos kapitalizacija yra $ 773,11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOLD apyvartoje?
BOLD apyvartoje yra 775,13KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOLD kaina?
BOLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,052USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOLD kaina?
BOLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0,756197USD.
Kokia yra BOLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOLD yra --USD.
Ar BOLD kaina šiais metais kils?
BOLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.