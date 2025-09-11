Legacy BOLD kaina (BOLD)
Legacy BOLD (BOLD) realiojo laiko kaina yra $0,997385. Per pastarąsias 24 valandas BOLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOLD kaina yra $ 1,052, o žemiausia – $ 0,756197.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOLD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -%0,14. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Legacy BOLD rinkos kapitalizacija yra $ 773,11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOLD apyvartoje yra 775,13K vienetų, o bendras kiekis siekia 775132.5160727556. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 773,11K
Šiandienos Legacy BOLD kainos pokytis į USD: $ 0.
Legacy BOLD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0006081056.
Legacy BOLD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0080304453.
Legacy BOLD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0,0006081056
|+%0,06
|60 dienų
|$ +0,0080304453
|+%0,81
|90 dienų
|$ 0
|--
BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
