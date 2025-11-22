King Protocol (KING) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite King Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KING augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte King Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

King Protocol kainos prognozė
King Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

King Protocol (KING) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, King Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 456.07 prekybos kainą 2025 m.

King Protocol (KING) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, King Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 478.8735 prekybos kainą 2026 m.

King Protocol (KING) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KING ateities kaina yra $ 502.8171 su 10.25% augimo norma.

King Protocol (KING) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KING ateities kaina yra $ 527.9580 su 15.76% augimo norma.

King Protocol (KING) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KING 2029 m. tikslinė kaina yra $ 554.3559, o augimo norma – 21.55%.

King Protocol (KING) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KING 2030 m. tikslinė kaina yra $ 582.0737, o augimo norma – 27.63%.

King Protocol (KING) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. King Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 948.1367 prekybos kainą.

King Protocol (KING) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. King Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1,544.4148 prekybos kainą.

Trumpalaikės King Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Dabartinė King Protocol kainų statistika

King Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje King Protocol, dabartinė King Protocol kaina yra 456.07USD. Apyvartinė King Protocol (KING) pasiūla yra 9.90K KING, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,512,133.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.43%
    $ 1.93
    $ 471.91
    $ 451.69
  • 7 dienos
    -15.09%
    $ -68.8562
    $ 732.4020
    $ 452.3369
  • 30 dienų
    -36.37%
    $ -165.8932
    $ 732.4020
    $ 452.3369
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas King Protocol kaina pasikeitė $1.93, atspindinti 0.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas King Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $732.4020 ir žemiausia $452.3369. Kainos pokytis buvo -15.09%. Ši naujausia tendencija parodo KING potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį King Protocol įvyko -36.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-165.8932 vertę. Tai rodo, kad KING artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia King Protocol (KING) kainų prognozės modulis?

King Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KING kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius King Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KING būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti King Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KING ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KING pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą King Protocol potencialą.

Kodėl KING kainų prognozė yra svarbi?

KING kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KING dabar?
Pagal jūsų prognozes, KING pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KING kainų prognozė?
Remiantis King Protocol (KING) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KING kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KING 2026 m.?
1 vieneto King Protocol (KING) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KING padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KING kaina 2027 m.?
King Protocol (KING) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KING kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KING kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, King Protocol (KING) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KING kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, King Protocol (KING) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KING 2030 m.?
1 vieneto King Protocol (KING) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KING padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KING kainų prognozė 2040 metams?
King Protocol (KING) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KING kaina pasieks --.
