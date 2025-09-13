JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite JOOCE Memecoin Index kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek JMX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte JOOCE Memecoin Index kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

JOOCE Memecoin Index kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
JOOCE Memecoin Index Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, JOOCE Memecoin Index galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.596757 prekybos kainą 2025 m.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, JOOCE Memecoin Index galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.626594 prekybos kainą 2026 m.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. JMX ateities kaina yra $ 0.657924 su 10.25% augimo norma.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. JMX ateities kaina yra $ 0.690820 su 15.76% augimo norma.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JMX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.725361, o augimo norma – 21.55%.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, JMX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.761629, o augimo norma – 27.63%.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. JOOCE Memecoin Index kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.2406 prekybos kainą.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. JOOCE Memecoin Index kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.0208 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.596757
    0.00%
  • 2026
    $ 0.626594
    5.00%
  • 2027
    $ 0.657924
    10.25%
  • 2028
    $ 0.690820
    15.76%
  • 2029
    $ 0.725361
    21.55%
  • 2030
    $ 0.761629
    27.63%
  • 2031
    $ 0.799711
    34.01%
  • 2032
    $ 0.839697
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.881681
    47.75%
  • 2034
    $ 0.925765
    55.13%
  • 2035
    $ 0.972054
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0206
    71.03%
  • 2037
    $ 1.0716
    79.59%
  • 2038
    $ 1.1252
    88.56%
  • 2039
    $ 1.1815
    97.99%
  • 2040
    $ 1.2406
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės JOOCE Memecoin Index kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.596757
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.596838
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.597329
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.599209
    0.41%
JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma JMX kaina yra $0.596757. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė JMX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.596838. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė JMX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.597329. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

JOOCE Memecoin Index (JMX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma JMX kaina yra $0.599209. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė JOOCE Memecoin Index kainų statistika

--
----

--

$ 877.14K
$ 877.14K$ 877.14K

1.47M
1.47M 1.47M

--
----

--

Naujausia JMX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, JMX turi 1.47M apyvartą ir $ 877.14K bendrą rinkos kapitalizaciją.

JOOCE Memecoin Index istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje JOOCE Memecoin Index, dabartinė JOOCE Memecoin Index kaina yra 0.596757USD. Apyvartinė JOOCE Memecoin Index (JMX) pasiūla yra 1.47M JMX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $877,137.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.83%
    $ 0.004915
    $ 0.608784
    $ 0.580446
  • 7 dienos
    16.00%
    $ 0.095453
    $ 0.711475
    $ 0.510543
  • 30 dienų
    -16.29%
    $ -0.097230
    $ 0.711475
    $ 0.510543
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas JOOCE Memecoin Index kaina pasikeitė $0.004915, atspindinti 0.83% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas JOOCE Memecoin Index buvo prekiaujama aukščiausia $0.711475 ir žemiausia $0.510543. Kainos pokytis buvo 16.00%. Ši naujausia tendencija parodo JMX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį JOOCE Memecoin Index įvyko -16.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.097230 vertę. Tai rodo, kad JMX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia JOOCE Memecoin Index (JMX) kainų prognozės modulis?

JOOCE Memecoin Index Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas JMX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius JOOCE Memecoin Index ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą JMX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti JOOCE Memecoin Index kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja JMX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina JMX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą JOOCE Memecoin Index potencialą.

Kodėl JMX kainų prognozė yra svarbi?

JMX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į JMX dabar?
Pagal jūsų prognozes, JMX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio JMX kainų prognozė?
Remiantis JOOCE Memecoin Index (JMX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama JMX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 JMX 2026 m.?
1 vieneto JOOCE Memecoin Index (JMX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JMX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama JMX kaina 2027 m.?
JOOCE Memecoin Index (JMX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 JMX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė JMX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, JOOCE Memecoin Index (JMX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė JMX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, JOOCE Memecoin Index (JMX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 JMX 2030 m.?
1 vieneto JOOCE Memecoin Index (JMX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, JMX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia JMX kainų prognozė 2040 metams?
JOOCE Memecoin Index (JMX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 JMX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.