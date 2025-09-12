Daugiau apie JMX

$0.591893
+0.60%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
JOOCE Memecoin Index (JMX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:42:14(UTC+8)

JOOCE Memecoin Index (JMX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.579378
24 val. žemiausia
$ 0.591899
24 val. aukščiausia

$ 0.579378
$ 0.591899
$ 0.846862
$ 0.417021
+2.10%

+0.66%

+14.84%

+14.84%

JOOCE Memecoin Index (JMX) realiojo laiko kaina yra $0.591899. Per pastarąsias 24 valandas JMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.579378 iki aukščiausios $ 0.591899 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JMX kaina yra $ 0.846862, o žemiausia – $ 0.417021.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JMX per pastarąją valandą pasikeitė +2.10%, per 24 valandas – +0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

JOOCE Memecoin Index (JMX) rinkos informacija

$ 872.47K
--
$ 872.47K
1.47M
1,474,021.729086756
Dabartinė JOOCE Memecoin Index rinkos kapitalizacija yra $ 872.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JMX apyvartoje yra 1.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 1474021.729086756. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 872.47K

JOOCE Memecoin Index (JMX) kainos istorija USD

Šiandienos JOOCE Memecoin Index kainos pokytis į USD: $ +0.00388382.
JOOCE Memecoin Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0669352535.
JOOCE Memecoin Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1005525715.
JOOCE Memecoin Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0323982373504554.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00388382+0.66%
30 dienų$ -0.0669352535-11.30%
60 dienų$ -0.1005525715-16.98%
90 dienų$ +0.0323982373504554+5.79%

Kas yra JOOCE Memecoin Index (JMX)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

JOOCE Memecoin Index (JMX) išteklius

Oficiali svetainė

JOOCE Memecoin Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos JOOCE Memecoin Index (JMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų JOOCE Memecoin Index (JMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes JOOCE Memecoin Index prognozes.

Peržiūrėkite JOOCE Memecoin Index kainos prognozę dabar!

JMX į vietos valiutas

JOOCE Memecoin Index (JMX) Tokenomika

Supratimas apie JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie JOOCE Memecoin Index (JMX)

Kiek JOOCE Memecoin Index(JMX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JMX kaina USD valiuta yra 0.591899USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JMX į USD kaina?
Dabartinė JMX kaina USD valiuta yra $ 0.591899. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra JOOCE Memecoin Index rinkos kapitalizacija?
JMX rinkos kapitalizacija yra $ 872.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JMX apyvartoje?
JMX apyvartoje yra 1.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JMX kaina?
JMX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.846862USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JMX kaina?
JMX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.417021USD.
Kokia yra JMX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JMX yra --USD.
Ar JMX kaina šiais metais kils?
JMX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JMX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.