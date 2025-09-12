Internet Token (INT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Internet Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek INT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Internet Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Internet Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Internet Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Internet Token (INT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Internet Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004059 prekybos kainą 2025 m.

Internet Token (INT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Internet Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004262 prekybos kainą 2026 m.

Internet Token (INT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. INT ateities kaina yra $ 0.004475 su 10.25% augimo norma.

Internet Token (INT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. INT ateities kaina yra $ 0.004698 su 15.76% augimo norma.

Internet Token (INT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, INT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004933, o augimo norma – 21.55%.

Internet Token (INT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, INT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005180, o augimo norma – 27.63%.

Internet Token (INT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Internet Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008438 prekybos kainą.

Internet Token (INT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Internet Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013745 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004059
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004262
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004475
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004698
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004933
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005180
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005439
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005711
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005997
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006296
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006611
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006942
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007289
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007653
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008036
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008438
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Internet Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.004059
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004059
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004062
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004075
    0.41%
Internet Token (INT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma INT kaina yra $0.004059. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Internet Token (INT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė INT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004059. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Internet Token (INT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė INT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004062. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Internet Token (INT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma INT kaina yra $0.004075. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Internet Token kainų statistika

--
----

--

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

381.78M
381.78M 381.78M

--
----

--

Naujausia INT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, INT turi 381.78M apyvartą ir $ 1.55M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Internet Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Internet Token, dabartinė Internet Token kaina yra 0.004059USD. Apyvartinė Internet Token (INT) pasiūla yra 381.78M INT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,550,002.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.17%
    $ 0.000124
    $ 0.004093
    $ 0.003903
  • 7 dienos
    3.22%
    $ 0.000130
    $ 0.004518
    $ 0.003745
  • 30 dienų
    -10.13%
    $ -0.000411
    $ 0.004518
    $ 0.003745
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Internet Token kaina pasikeitė $0.000124, atspindinti 3.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Internet Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.004518 ir žemiausia $0.003745. Kainos pokytis buvo 3.22%. Ši naujausia tendencija parodo INT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Internet Token įvyko -10.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000411 vertę. Tai rodo, kad INT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Internet Token (INT) kainų prognozės modulis?

Internet Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas INT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Internet Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą INT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Internet Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja INT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina INT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Internet Token potencialą.

Kodėl INT kainų prognozė yra svarbi?

INT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į INT dabar?
Pagal jūsų prognozes, INT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio INT kainų prognozė?
Remiantis Internet Token (INT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama INT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 INT 2026 m.?
1 vieneto Internet Token (INT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, INT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama INT kaina 2027 m.?
Internet Token (INT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 INT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė INT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Internet Token (INT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė INT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Internet Token (INT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 INT 2030 m.?
1 vieneto Internet Token (INT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, INT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia INT kainų prognozė 2040 metams?
Internet Token (INT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 INT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.