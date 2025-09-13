Infinity Rocket (IRT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Infinity Rocket kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IRT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Infinity Rocket kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Infinity Rocket kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:19:50(UTC+8)

Infinity Rocket Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Infinity Rocket galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002538 prekybos kainą 2025 m.

Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Infinity Rocket galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002665 prekybos kainą 2026 m.

Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IRT ateities kaina yra $ 0.002799 su 10.25% augimo norma.

Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IRT ateities kaina yra $ 0.002939 su 15.76% augimo norma.

Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IRT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003086, o augimo norma – 21.55%.

Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IRT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003240, o augimo norma – 27.63%.

Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Infinity Rocket kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005278 prekybos kainą.

Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Infinity Rocket kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008597 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002538
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002665
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002799
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002939
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003086
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003240
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003402
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003572
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003751
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003938
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004135
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004342
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004559
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004787
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005026
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005278
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Infinity Rocket kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002538
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002539
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002541
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002549
    0.41%
Infinity Rocket (IRT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma IRT kaina yra $0.002538. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Infinity Rocket (IRT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė IRT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002539. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Infinity Rocket (IRT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IRT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002541. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Infinity Rocket (IRT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IRT kaina yra $0.002549. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Infinity Rocket kainų statistika

--
----

--

$ 233.82K
$ 233.82K$ 233.82K

92.10M
92.10M 92.10M

--
----

--

Naujausia IRT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, IRT turi 92.10M apyvartą ir $ 233.82K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Infinity Rocket istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Infinity Rocket, dabartinė Infinity Rocket kaina yra 0.002538USD. Apyvartinė Infinity Rocket (IRT) pasiūla yra 92.10M IRT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $233,823.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    19.79%
    $ 0.000419
    $ 0.002546
    $ 0.002109
  • 7 dienos
    8.73%
    $ 0.000221
    $ 0.002538
    $ 0.001988
  • 30 dienų
    13.77%
    $ 0.000349
    $ 0.002538
    $ 0.001988
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Infinity Rocket kaina pasikeitė $0.000419, atspindinti 19.79% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Infinity Rocket buvo prekiaujama aukščiausia $0.002538 ir žemiausia $0.001988. Kainos pokytis buvo 8.73%. Ši naujausia tendencija parodo IRT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Infinity Rocket įvyko 13.77%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000349 vertę. Tai rodo, kad IRT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Infinity Rocket (IRT) kainų prognozės modulis?

Infinity Rocket Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IRT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Infinity Rocket ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IRT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Infinity Rocket kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IRT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IRT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Infinity Rocket potencialą.

Kodėl IRT kainų prognozė yra svarbi?

IRT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IRT dabar?
Pagal jūsų prognozes, IRT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IRT kainų prognozė?
Remiantis Infinity Rocket (IRT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IRT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IRT 2026 m.?
1 vieneto Infinity Rocket (IRT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IRT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IRT kaina 2027 m.?
Infinity Rocket (IRT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IRT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IRT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Infinity Rocket (IRT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IRT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Infinity Rocket (IRT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IRT 2030 m.?
1 vieneto Infinity Rocket (IRT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IRT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IRT kainų prognozė 2040 metams?
Infinity Rocket (IRT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IRT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:19:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.