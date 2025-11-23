iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite iAero Protocol LIQ kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LIQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte iAero Protocol LIQ kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

iAero Protocol LIQ kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:39:31(UTC+8)

iAero Protocol LIQ Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, iAero Protocol LIQ galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.098428 prekybos kainą 2025 m.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, iAero Protocol LIQ galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.103349 prekybos kainą 2026 m.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LIQ ateities kaina yra $ 0.108516 su 10.25% augimo norma.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LIQ ateities kaina yra $ 0.113942 su 15.76% augimo norma.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.119639, o augimo norma – 21.55%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LIQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.125621, o augimo norma – 27.63%.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. iAero Protocol LIQ kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.204624 prekybos kainą.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. iAero Protocol LIQ kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.333312 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.098428
    0.00%
  • 2026
    $ 0.103349
    5.00%
  • 2027
    $ 0.108516
    10.25%
  • 2028
    $ 0.113942
    15.76%
  • 2029
    $ 0.119639
    21.55%
  • 2030
    $ 0.125621
    27.63%
  • 2031
    $ 0.131902
    34.01%
  • 2032
    $ 0.138498
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.145422
    47.75%
  • 2034
    $ 0.152694
    55.13%
  • 2035
    $ 0.160328
    62.89%
  • 2036
    $ 0.168345
    71.03%
  • 2037
    $ 0.176762
    79.59%
  • 2038
    $ 0.185600
    88.56%
  • 2039
    $ 0.194880
    97.99%
  • 2040
    $ 0.204624
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės iAero Protocol LIQ kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.098428
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.098441
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.098522
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.098832
    0.41%
iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma LIQ kaina yra $0.098428. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė LIQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.098441. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LIQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.098522. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LIQ kaina yra $0.098832. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė iAero Protocol LIQ kainų statistika

--
----

--

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

13.36M
13.36M 13.36M

--
----

--

Naujausia LIQ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LIQ turi 13.36M apyvartą ir $ 1.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

iAero Protocol LIQ istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje iAero Protocol LIQ, dabartinė iAero Protocol LIQ kaina yra 0.098428USD. Apyvartinė iAero Protocol LIQ (LIQ) pasiūla yra 13.36M LIQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,315,070.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.112590
    $ 0.112590
  • 30 dienų
    -9.66%
    $ -0.009509
    $ 0.112590
    $ 0.112590
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas iAero Protocol LIQ kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas iAero Protocol LIQ buvo prekiaujama aukščiausia $0.112590 ir žemiausia $0.112590. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo LIQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį iAero Protocol LIQ įvyko -9.66%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009509 vertę. Tai rodo, kad LIQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia iAero Protocol LIQ (LIQ) kainų prognozės modulis?

iAero Protocol LIQ Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LIQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius iAero Protocol LIQ ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LIQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti iAero Protocol LIQ kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LIQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LIQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą iAero Protocol LIQ potencialą.

Kodėl LIQ kainų prognozė yra svarbi?

LIQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LIQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, LIQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LIQ kainų prognozė?
Remiantis iAero Protocol LIQ (LIQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LIQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LIQ 2026 m.?
1 vieneto iAero Protocol LIQ (LIQ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LIQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LIQ kaina 2027 m.?
iAero Protocol LIQ (LIQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LIQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LIQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, iAero Protocol LIQ (LIQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LIQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, iAero Protocol LIQ (LIQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LIQ 2030 m.?
1 vieneto iAero Protocol LIQ (LIQ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LIQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LIQ kainų prognozė 2040 metams?
iAero Protocol LIQ (LIQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LIQ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:39:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.