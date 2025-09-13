I Like It Stable DAO (ILIS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite I Like It Stable DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ILIS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte I Like It Stable DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

I Like It Stable DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
I Like It Stable DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, I Like It Stable DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005438 prekybos kainą 2025 m.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, I Like It Stable DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005710 prekybos kainą 2026 m.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ILIS ateities kaina yra $ 0.005996 su 10.25% augimo norma.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ILIS ateities kaina yra $ 0.006296 su 15.76% augimo norma.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ILIS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006611, o augimo norma – 21.55%.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ILIS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006941, o augimo norma – 27.63%.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. I Like It Stable DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011307 prekybos kainą.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. I Like It Stable DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.018418 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005438
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005710
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005996
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006296
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006611
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006941
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007288
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007653
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.008035
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008437
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008859
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009302
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009767
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010255
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010768
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011307
    107.89%
Trumpalaikės I Like It Stable DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.005438
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.005439
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005444
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.005461
    0.41%
I Like It Stable DAO (ILIS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ILIS kaina yra $0.005438. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ILIS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005439. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ILIS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005444. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

I Like It Stable DAO (ILIS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ILIS kaina yra $0.005461. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė I Like It Stable DAO kainų statistika

--
----

--

$ 103.07K
$ 103.07K$ 103.07K

18.95M
18.95M 18.95M

--
----

--

Naujausia ILIS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ILIS turi 18.95M apyvartą ir $ 103.07K bendrą rinkos kapitalizaciją.

I Like It Stable DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje I Like It Stable DAO, dabartinė I Like It Stable DAO kaina yra 0.005438USD. Apyvartinė I Like It Stable DAO (ILIS) pasiūla yra 18.95M ILIS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $103,071.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.10%
    $ -0.000353
    $ 0.005792
    $ 0.005432
  • 7 dienos
    46.30%
    $ 0.002518
    $ 0.006133
    $ 0.003689
  • 30 dienų
    -0.14%
    $ -0.000007
    $ 0.006133
    $ 0.003689
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas I Like It Stable DAO kaina pasikeitė $-0.000353, atspindinti -6.10% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas I Like It Stable DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.006133 ir žemiausia $0.003689. Kainos pokytis buvo 46.30%. Ši naujausia tendencija parodo ILIS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį I Like It Stable DAO įvyko -0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000007 vertę. Tai rodo, kad ILIS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia I Like It Stable DAO (ILIS) kainų prognozės modulis?

I Like It Stable DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ILIS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius I Like It Stable DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ILIS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti I Like It Stable DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ILIS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ILIS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą I Like It Stable DAO potencialą.

Kodėl ILIS kainų prognozė yra svarbi?

ILIS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ILIS dabar?
Pagal jūsų prognozes, ILIS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ILIS kainų prognozė?
Remiantis I Like It Stable DAO (ILIS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ILIS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ILIS 2026 m.?
1 vieneto I Like It Stable DAO (ILIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ILIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ILIS kaina 2027 m.?
I Like It Stable DAO (ILIS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ILIS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ILIS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, I Like It Stable DAO (ILIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ILIS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, I Like It Stable DAO (ILIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ILIS 2030 m.?
1 vieneto I Like It Stable DAO (ILIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ILIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ILIS kainų prognozė 2040 metams?
I Like It Stable DAO (ILIS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ILIS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.