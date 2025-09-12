Daugiau apie HID

Hypersign Identity kaina (HID)

1 HID į USD – tiesioginė kaina:

$0.00770976
$0.00770976$0.00770976
0.00%1D
USD
Hypersign Identity (HID) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:07:04(UTC+8)

Hypersign Identity (HID) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00763077
$ 0.00763077$ 0.00763077
24 val. žemiausia
$ 0.00772468
$ 0.00772468$ 0.00772468
24 val. aukščiausia

$ 0.00763077
$ 0.00763077$ 0.00763077

$ 0.00772468
$ 0.00772468$ 0.00772468

$ 0.764958
$ 0.764958$ 0.764958

$ 0.00045693
$ 0.00045693$ 0.00045693

--

+0.09%

-14.18%

-14.18%

Hypersign Identity (HID) realiojo laiko kaina yra $0.00770976. Per pastarąsias 24 valandas HID svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00763077 iki aukščiausios $ 0.00772468 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HID kaina yra $ 0.764958, o žemiausia – $ 0.00045693.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HID per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hypersign Identity (HID) rinkos informacija

$ 262.13K
$ 262.13K$ 262.13K

--
----

$ 385.49K
$ 385.49K$ 385.49K

34.00M
34.00M 34.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Dabartinė Hypersign Identity rinkos kapitalizacija yra $ 262.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HID apyvartoje yra 34.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 385.49K

Hypersign Identity (HID) kainos istorija USD

Šiandienos Hypersign Identity kainos pokytis į USD: $ 0.
Hypersign Identity 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002630685.
Hypersign Identity 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0023873395.
Hypersign Identity 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00140491011566437.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.09%
30 dienų$ -0.0002630685-3.41%
60 dienų$ +0.0023873395+30.97%
90 dienų$ +0.00140491011566437+22.28%

Kas yra Hypersign Identity (HID)

Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.

Hypersign Identity (HID) Tokenomika

Supratimas apie Hypersign Identity (HID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hypersign Identity (HID)

Kiek Hypersign Identity(HID) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HID kaina USD valiuta yra 0.00770976USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HID į USD kaina?
Dabartinė HID kaina USD valiuta yra $ 0.00770976. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hypersign Identity rinkos kapitalizacija?
HID rinkos kapitalizacija yra $ 262.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HID apyvartoje?
HID apyvartoje yra 34.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HID kaina?
HID pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.764958USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HID kaina?
HID pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00045693USD.
Kokia yra HID prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HID yra --USD.
Ar HID kaina šiais metais kils?
HID šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HID kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hypersign Identity (HID) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

