Heroes of NFT (HON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Heroes of NFT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Heroes of NFT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Heroes of NFT kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Heroes of NFT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Heroes of NFT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007770 prekybos kainą 2025 m.

Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Heroes of NFT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008159 prekybos kainą 2026 m.

Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HON ateities kaina yra $ 0.008566 su 10.25% augimo norma.

Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HON ateities kaina yra $ 0.008995 su 15.76% augimo norma.

Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009445, o augimo norma – 21.55%.

Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009917, o augimo norma – 27.63%.

Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Heroes of NFT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016154 prekybos kainą.

Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Heroes of NFT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.026313 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007770
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008159
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008566
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008995
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009445
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009917
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010413
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010933
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011480
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012054
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012657
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013290
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013954
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014652
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015385
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016154
    107.89%
Trumpalaikės Heroes of NFT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.007770
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.007771
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007777
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.007802
    0.41%
Heroes of NFT (HON) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma HON kaina yra $0.007770. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Heroes of NFT (HON) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė HON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007771. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Heroes of NFT (HON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007777. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Heroes of NFT (HON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HON kaina yra $0.007802. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Heroes of NFT kainų statistika

--
----

--

$ 673.73K
$ 673.73K$ 673.73K

86.71M
86.71M 86.71M

--
----

--

Naujausia HON kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HON turi 86.71M apyvartą ir $ 673.73K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Heroes of NFT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Heroes of NFT, dabartinė Heroes of NFT kaina yra 0.007770USD. Apyvartinė Heroes of NFT (HON) pasiūla yra 86.71M HON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $673,732.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.10%
    $ -0.000166
    $ 0.008031
    $ 0.007731
  • 7 dienos
    15.35%
    $ 0.001192
    $ 0.008103
    $ 0.006672
  • 30 dienų
    -0.60%
    $ -0.000047
    $ 0.008103
    $ 0.006672
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Heroes of NFT kaina pasikeitė $-0.000166, atspindinti -2.10% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Heroes of NFT buvo prekiaujama aukščiausia $0.008103 ir žemiausia $0.006672. Kainos pokytis buvo 15.35%. Ši naujausia tendencija parodo HON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Heroes of NFT įvyko -0.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000047 vertę. Tai rodo, kad HON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Heroes of NFT (HON) kainų prognozės modulis?

Heroes of NFT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Heroes of NFT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Heroes of NFT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Heroes of NFT potencialą.

Kodėl HON kainų prognozė yra svarbi?

HON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HON dabar?
Pagal jūsų prognozes, HON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HON kainų prognozė?
Remiantis Heroes of NFT (HON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HON 2026 m.?
1 vieneto Heroes of NFT (HON) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HON kaina 2027 m.?
Heroes of NFT (HON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Heroes of NFT (HON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Heroes of NFT (HON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HON 2030 m.?
1 vieneto Heroes of NFT (HON) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HON kainų prognozė 2040 metams?
Heroes of NFT (HON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.