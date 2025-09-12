Heroes of NFT kaina (HON)
+0.45%
+1.67%
+16.67%
+16.67%
Heroes of NFT (HON) realiojo laiko kaina yra $0.00797295. Per pastarąsias 24 valandas HON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00779969 iki aukščiausios $ 0.00810488 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HON kaina yra $ 0.427491, o žemiausia – $ 0.0026069.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HON per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Heroes of NFT rinkos kapitalizacija yra $ 691.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HON apyvartoje yra 86.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.60M
Šiandienos Heroes of NFT kainos pokytis į USD: $ +0.0001307.
Heroes of NFT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001601454.
Heroes of NFT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0019297736.
Heroes of NFT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001883540692481085.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0001307
|+1.67%
|30 dienų
|$ +0.0001601454
|+2.01%
|60 dienų
|$ +0.0019297736
|+24.20%
|90 dienų
|$ +0.001883540692481085
|+30.93%
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
