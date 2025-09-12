Gyroscope GYD (GYD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gyroscope GYD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GYD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gyroscope GYD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gyroscope GYD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:10:08(UTC+8)

Gyroscope GYD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gyroscope GYD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.001 prekybos kainą 2025 m.

Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gyroscope GYD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0510 prekybos kainą 2026 m.

Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GYD ateities kaina yra $ 1.1036 su 10.25% augimo norma.

Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GYD ateities kaina yra $ 1.1587 su 15.76% augimo norma.

Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GYD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2167, o augimo norma – 21.55%.

Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GYD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2775, o augimo norma – 27.63%.

Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gyroscope GYD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0810 prekybos kainą.

Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gyroscope GYD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3897 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.001
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0510
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1036
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1587
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2167
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2775
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3414
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4085
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4789
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5528
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6305
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7120
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7976
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8875
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9819
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0810
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gyroscope GYD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.001
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0011
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0019
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0051
    0.41%
Gyroscope GYD (GYD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GYD kaina yra $1.001. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gyroscope GYD (GYD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GYD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0011. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gyroscope GYD (GYD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GYD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0019. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gyroscope GYD (GYD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GYD kaina yra $1.0051. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gyroscope GYD kainų statistika

--
----

--

$ 24.23M
$ 24.23M$ 24.23M

24.21M
24.21M 24.21M

--
----

--

Naujausia GYD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GYD turi 24.21M apyvartą ir $ 24.23M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gyroscope GYD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gyroscope GYD, dabartinė Gyroscope GYD kaina yra 1.001USD. Apyvartinė Gyroscope GYD (GYD) pasiūla yra 24.21M GYD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24,230,173.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.24%
    $ 0.002355
    $ 1.004
    $ 0.997796
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.001004
    $ 1.0035
    $ 0.989232
  • 30 dienų
    0.12%
    $ 0.001188
    $ 1.0035
    $ 0.989232
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gyroscope GYD kaina pasikeitė $0.002355, atspindinti 0.24% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gyroscope GYD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0035 ir žemiausia $0.989232. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo GYD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gyroscope GYD įvyko 0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001188 vertę. Tai rodo, kad GYD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gyroscope GYD (GYD) kainų prognozės modulis?

Gyroscope GYD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GYD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gyroscope GYD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GYD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gyroscope GYD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GYD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GYD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gyroscope GYD potencialą.

Kodėl GYD kainų prognozė yra svarbi?

GYD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GYD dabar?
Pagal jūsų prognozes, GYD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GYD kainų prognozė?
Remiantis Gyroscope GYD (GYD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GYD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GYD 2026 m.?
1 vieneto Gyroscope GYD (GYD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GYD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GYD kaina 2027 m.?
Gyroscope GYD (GYD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GYD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GYD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gyroscope GYD (GYD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GYD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gyroscope GYD (GYD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GYD 2030 m.?
1 vieneto Gyroscope GYD (GYD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GYD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GYD kainų prognozė 2040 metams?
Gyroscope GYD (GYD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GYD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:10:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.