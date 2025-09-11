Daugiau apie GYD

GYD Kainos informacija

GYD Oficiali svetainė

GYD Tokenomika

GYD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Gyroscope GYD logotipas

Gyroscope GYD kaina (GYD)

Neįtraukta į sąrašą

1 GYD į USD – tiesioginė kaina:

$1.001
$1.001$1.001
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Gyroscope GYD (GYD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:06:18(UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.988816
$ 0.988816$ 0.988816
24 val. žemiausia
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 val. aukščiausia

$ 0.988816
$ 0.988816$ 0.988816

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 0.961033
$ 0.961033$ 0.961033

+0.29%

-0.46%

+0.21%

+0.21%

Gyroscope GYD (GYD) realiojo laiko kaina yra $1.001. Per pastarąsias 24 valandas GYD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.988816 iki aukščiausios $ 1.006 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GYD kaina yra $ 1.049, o žemiausia – $ 0.961033.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GYD per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gyroscope GYD (GYD) rinkos informacija

$ 24.25M
$ 24.25M$ 24.25M

--
----

$ 24.25M
$ 24.25M$ 24.25M

24.21M
24.21M 24.21M

24,208,960.0029494
24,208,960.0029494 24,208,960.0029494

Dabartinė Gyroscope GYD rinkos kapitalizacija yra $ 24.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GYD apyvartoje yra 24.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 24208960.0029494. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.25M

Gyroscope GYD (GYD) kainos istorija USD

Šiandienos Gyroscope GYD kainos pokytis į USD: $ -0.004726824690483.
Gyroscope GYD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014743729.
Gyroscope GYD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011246235.
Gyroscope GYD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012509282311958.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.004726824690483-0.46%
30 dienų$ +0.0014743729+0.15%
60 dienų$ +0.0011246235+0.11%
90 dienų$ +0.0012509282311958+0.13%

Kas yra Gyroscope GYD (GYD)

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Gyroscope GYD (GYD) išteklius

Oficiali svetainė

Gyroscope GYD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gyroscope GYD (GYD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gyroscope GYD (GYD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gyroscope GYD prognozes.

Peržiūrėkite Gyroscope GYD kainos prognozę dabar!

GYD į vietos valiutas

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomika

Supratimas apie Gyroscope GYD (GYD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GYDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gyroscope GYD (GYD)

Kiek Gyroscope GYD(GYD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GYD kaina USD valiuta yra 1.001USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GYD į USD kaina?
Dabartinė GYD kaina USD valiuta yra $ 1.001. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gyroscope GYD rinkos kapitalizacija?
GYD rinkos kapitalizacija yra $ 24.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GYD apyvartoje?
GYD apyvartoje yra 24.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GYD kaina?
GYD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.049USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GYD kaina?
GYD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.961033USD.
Kokia yra GYD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GYD yra --USD.
Ar GYD kaina šiais metais kils?
GYD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GYD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:06:18(UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.