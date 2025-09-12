GENIUS AI (GNUS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GENIUS AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GNUS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GENIUS AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GENIUS AI kainos prognozė
GENIUS AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GENIUS AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.72 prekybos kainą 2025 m.

GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GENIUS AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.806 prekybos kainą 2026 m.

GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GNUS ateities kaina yra $ 1.8963 su 10.25% augimo norma.

GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GNUS ateities kaina yra $ 1.9911 su 15.76% augimo norma.

GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GNUS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.0906, o augimo norma – 21.55%.

GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GNUS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.1952, o augimo norma – 27.63%.

GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GENIUS AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 3.5757 prekybos kainą.

GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GENIUS AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 5.8245 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.72
    0.00%
  • 2026
    $ 1.806
    5.00%
  • 2027
    $ 1.8963
    10.25%
  • 2028
    $ 1.9911
    15.76%
  • 2029
    $ 2.0906
    21.55%
  • 2030
    $ 2.1952
    27.63%
  • 2031
    $ 2.3049
    34.01%
  • 2032
    $ 2.4202
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.5412
    47.75%
  • 2034
    $ 2.6682
    55.13%
  • 2035
    $ 2.8016
    62.89%
  • 2036
    $ 2.9417
    71.03%
  • 2037
    $ 3.0888
    79.59%
  • 2038
    $ 3.2433
    88.56%
  • 2039
    $ 3.4054
    97.99%
  • 2040
    $ 3.5757
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GENIUS AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.72
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.7202
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.7216
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.7270
    0.41%
GENIUS AI (GNUS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GNUS kaina yra $1.72. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GENIUS AI (GNUS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GNUS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.7202. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GENIUS AI (GNUS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GNUS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.7216. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GENIUS AI (GNUS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GNUS kaina yra $1.7270. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GENIUS AI kainų statistika

----

--

$ 21.33M
$ 21.33M$ 21.33M

12.42M
12.42M 12.42M

Be to, GNUS turi 12.42M apyvartą ir $ 21.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

GENIUS AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GENIUS AI, dabartinė GENIUS AI kaina yra 1.72USD. Apyvartinė GENIUS AI (GNUS) pasiūla yra 12.42M GNUS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $21,327,873.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.41%
    $ 0.006969
    $ 1.72
    $ 1.71
  • 7 dienos
    -0.32%
    $ -0.005642
    $ 2.6015
    $ 0.478903
  • 30 dienų
    -33.75%
    $ -0.580611
    $ 2.6015
    $ 0.478903
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GENIUS AI kaina pasikeitė $0.006969, atspindinti 0.41% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GENIUS AI buvo prekiaujama aukščiausia $2.6015 ir žemiausia $0.478903. Kainos pokytis buvo -0.32%. Ši naujausia tendencija parodo GNUS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GENIUS AI įvyko -33.75%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.580611 vertę. Tai rodo, kad GNUS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GENIUS AI (GNUS) kainų prognozės modulis?

GENIUS AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GNUS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GENIUS AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GNUS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GENIUS AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GNUS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GNUS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GENIUS AI potencialą.

Kodėl GNUS kainų prognozė yra svarbi?

GNUS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GNUS dabar?
Pagal jūsų prognozes, GNUS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GNUS kainų prognozė?
Remiantis GENIUS AI (GNUS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GNUS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GNUS 2026 m.?
1 vieneto GENIUS AI (GNUS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GNUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GNUS kaina 2027 m.?
GENIUS AI (GNUS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GNUS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GNUS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GENIUS AI (GNUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GNUS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GENIUS AI (GNUS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GNUS 2030 m.?
1 vieneto GENIUS AI (GNUS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GNUS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GNUS kainų prognozė 2040 metams?
GENIUS AI (GNUS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GNUS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.