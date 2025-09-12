Feed The World (FW) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Feed The World kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FW augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Feed The World kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Feed The World kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:25:21(UTC+8)

Feed The World Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Feed The World (FW) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Feed The World galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001209 prekybos kainą 2025 m.

Feed The World (FW) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Feed The World galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001270 prekybos kainą 2026 m.

Feed The World (FW) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FW ateities kaina yra $ 0.001333 su 10.25% augimo norma.

Feed The World (FW) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FW ateities kaina yra $ 0.001400 su 15.76% augimo norma.

Feed The World (FW) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FW 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001470, o augimo norma – 21.55%.

Feed The World (FW) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FW 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001543, o augimo norma – 27.63%.

Feed The World (FW) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Feed The World kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002514 prekybos kainą.

Feed The World (FW) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Feed The World kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004096 prekybos kainą.

Trumpalaikės Feed The World kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001209
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001209
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001210
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001214
    0.41%
Feed The World (FW) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FW kaina yra $0.001209. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Feed The World (FW) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FW, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001209. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Feed The World (FW) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FW, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001210. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Feed The World (FW) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FW kaina yra $0.001214. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Feed The World kainų statistika

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

1.14B
1.14B 1.14B

Naujausia FW kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FW turi 1.14B apyvartą ir $ 1.37M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Feed The World istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Feed The World, dabartinė Feed The World kaina yra 0.001209USD. Apyvartinė Feed The World (FW) pasiūla yra 1.14B FW, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,371,170.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    8.95%
    $ 0
    $ 0.001217
    $ 0.001101
  • 7 dienos
    31.28%
    $ 0.000378
    $ 0.001209
    $ 0.000905
  • 30 dienų
    16.80%
    $ 0.000203
    $ 0.001209
    $ 0.000905
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Feed The World kaina pasikeitė $0, atspindinti 8.95% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Feed The World buvo prekiaujama aukščiausia $0.001209 ir žemiausia $0.000905. Kainos pokytis buvo 31.28%. Ši naujausia tendencija parodo FW potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Feed The World įvyko 16.80%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000203 vertę. Tai rodo, kad FW artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Feed The World (FW) kainų prognozės modulis?

Feed The World Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FW kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Feed The World ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FW būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Feed The World kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FW ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FW pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Feed The World potencialą.

Kodėl FW kainų prognozė yra svarbi?

FW kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FW dabar?
Pagal jūsų prognozes, FW pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FW kainų prognozė?
Remiantis Feed The World (FW) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FW kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FW 2026 m.?
1 vieneto Feed The World (FW) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FW padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FW kaina 2027 m.?
Feed The World (FW) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FW kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FW kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Feed The World (FW) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FW kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Feed The World (FW) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FW 2030 m.?
1 vieneto Feed The World (FW) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FW padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FW kainų prognozė 2040 metams?
Feed The World (FW) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FW kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.