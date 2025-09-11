Feed The World kaina (FW)
Feed The World (FW) realiojo laiko kaina yra $0.00111494. Per pastarąsias 24 valandas FW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00109833 iki aukščiausios $ 0.00112903 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FW kaina yra $ 0.00180687, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FW per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Feed The World rinkos kapitalizacija yra $ 1.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FW apyvartoje yra 1.14B vienetų, o bendras kiekis siekia 1499999990.800862. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.68M
Šiandienos Feed The World kainos pokytis į USD: $ 0.
Feed The World 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003397582.
Feed The World 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000113843.
Feed The World 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.58%
|30 dienų
|$ +0.0003397582
|+30.47%
|60 dienų
|$ -0.0000113843
|-1.02%
|90 dienų
|$ 0
|--
Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.
