Feed The World logotipas

Feed The World kaina (FW)

Neįtraukta į sąrašą

1 FW į USD – tiesioginė kaina:

$0.00111494
$0.00111494$0.00111494
+0.50%1D
mexc
USD
Feed The World (FW) kainos grafikas realiu laiku
Feed The World (FW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00109833
$ 0.00109833$ 0.00109833
24 val. žemiausia
$ 0.00112903
$ 0.00112903$ 0.00112903
24 val. aukščiausia

$ 0.00109833
$ 0.00109833$ 0.00109833

$ 0.00112903
$ 0.00112903$ 0.00112903

$ 0.00180687
$ 0.00180687$ 0.00180687

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+0.58%

+21.49%

+21.49%

Feed The World (FW) realiojo laiko kaina yra $0.00111494. Per pastarąsias 24 valandas FW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00109833 iki aukščiausios $ 0.00112903 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FW kaina yra $ 0.00180687, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FW per pastarąją valandą pasikeitė -0.22%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.49%.

Feed The World (FW) rinkos informacija

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

1.14B
1.14B 1.14B

1,499,999,990.800862
1,499,999,990.800862 1,499,999,990.800862

Dabartinė Feed The World rinkos kapitalizacija yra $ 1.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FW apyvartoje yra 1.14B vienetų, o bendras kiekis siekia 1499999990.800862. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.68M

Feed The World (FW) kainos istorija USD

Šiandienos Feed The World kainos pokytis į USD: $ 0.
Feed The World 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003397582.
Feed The World 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000113843.
Feed The World 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.58%
30 dienų$ +0.0003397582+30.47%
60 dienų$ -0.0000113843-1.02%
90 dienų$ 0--

Kas yra Feed The World (FW)

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most.

Feed The World (FW) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Feed The World kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Feed The World (FW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Feed The World (FW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Feed The World prognozes.

Peržiūrėkite Feed The World kainos prognozę dabar!

FW į vietos valiutas

Feed The World (FW) Tokenomika

Supratimas apie Feed The World (FW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Feed The World (FW)

Kiek Feed The World(FW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FW kaina USD valiuta yra 0.00111494USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FW į USD kaina?
Dabartinė FW kaina USD valiuta yra $ 0.00111494. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Feed The World rinkos kapitalizacija?
FW rinkos kapitalizacija yra $ 1.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FW apyvartoje?
FW apyvartoje yra 1.14BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FW kaina?
FW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00180687USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FW kaina?
FW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FW yra --USD.
Ar FW kaina šiais metais kils?
FW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
