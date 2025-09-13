Envision Labs (VIS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Envision Labs kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VIS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Envision Labs kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Envision Labs kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:41:04(UTC+8)

Envision Labs Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Envision Labs (VIS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Envision Labs galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010768 prekybos kainą 2025 m.

Envision Labs (VIS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Envision Labs galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011307 prekybos kainą 2026 m.

Envision Labs (VIS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VIS ateities kaina yra $ 0.011872 su 10.25% augimo norma.

Envision Labs (VIS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VIS ateities kaina yra $ 0.012466 su 15.76% augimo norma.

Envision Labs (VIS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VIS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013089, o augimo norma – 21.55%.

Envision Labs (VIS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VIS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013743, o augimo norma – 27.63%.

Envision Labs (VIS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Envision Labs kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.022387 prekybos kainą.

Envision Labs (VIS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Envision Labs kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.036466 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010768
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011307
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011872
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012466
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013089
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013743
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014431
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015152
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.015910
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016705
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017541
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018418
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019339
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020306
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021321
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022387
    107.89%
Trumpalaikės Envision Labs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.010768
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.010770
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010779
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.010812
    0.41%
Envision Labs (VIS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VIS kaina yra $0.010768. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Envision Labs (VIS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VIS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010770. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Envision Labs (VIS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VIS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010779. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Envision Labs (VIS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VIS kaina yra $0.010812. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Envision Labs kainų statistika

Be to, VIS turi 55.00M apyvartą ir $ 592.28K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Envision Labs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Envision Labs, dabartinė Envision Labs kaina yra 0.010768USD. Apyvartinė Envision Labs (VIS) pasiūla yra 55.00M VIS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $592,281.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.60%
    $ 0.000273
    $ 0.010802
    $ 0.010490
  • 7 dienos
    3.14%
    $ 0.000337
    $ 0.012383
    $ 0.010225
  • 30 dienų
    -10.64%
    $ -0.001146
    $ 0.012383
    $ 0.010225
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Envision Labs kaina pasikeitė $0.000273, atspindinti 2.60% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Envision Labs buvo prekiaujama aukščiausia $0.012383 ir žemiausia $0.010225. Kainos pokytis buvo 3.14%. Ši naujausia tendencija parodo VIS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Envision Labs įvyko -10.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001146 vertę. Tai rodo, kad VIS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Envision Labs (VIS) kainų prognozės modulis?

Envision Labs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VIS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Envision Labs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VIS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Envision Labs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VIS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VIS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Envision Labs potencialą.

Kodėl VIS kainų prognozė yra svarbi?

VIS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.