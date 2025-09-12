Daugiau apie VIS

Envision Labs kaina (VIS)

1 VIS į USD – tiesioginė kaina:

$0.01049721
$0.01049721
-3.60%1D
Envision Labs (VIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:28:55(UTC+8)

Envision Labs (VIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.00%

-3.65%

-1.27%

-1.27%

Envision Labs (VIS) realiojo laiko kaina yra $0.01049721. Per pastarąsias 24 valandas VIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01022328 iki aukščiausios $ 0.01095244 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIS kaina yra $ 0.203013, o žemiausia – $ 0.00768067.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIS per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – -3.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Envision Labs (VIS) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Envision Labs rinkos kapitalizacija yra $ 577.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VIS apyvartoje yra 55.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.05M

Envision Labs (VIS) kainos istorija USD

Šiandienos Envision Labs kainos pokytis į USD: $ -0.00039865239725326.
Envision Labs 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0023037523.
Envision Labs 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000545938.
Envision Labs 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005967037265001803.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00039865239725326-3.65%
30 dienų$ +0.0023037523+21.95%
60 dienų$ -0.0000545938-0.52%
90 dienų$ -0.005967037265001803-36.24%

Kas yra Envision Labs (VIS)

Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Envision Labs (VIS) išteklius

Oficiali svetainė

Envision Labs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Envision Labs (VIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Envision Labs (VIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Envision Labs prognozes.

Peržiūrėkite Envision Labs kainos prognozę dabar!

VIS į vietos valiutas

Envision Labs (VIS) Tokenomika

Supratimas apie Envision Labs (VIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Envision Labs (VIS)

Kiek Envision Labs(VIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VIS kaina USD valiuta yra 0.01049721USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VIS į USD kaina?
Dabartinė VIS kaina USD valiuta yra $ 0.01049721. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Envision Labs rinkos kapitalizacija?
VIS rinkos kapitalizacija yra $ 577.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VIS apyvartoje?
VIS apyvartoje yra 55.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VIS kaina?
VIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.203013USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VIS kaina?
VIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00768067USD.
Kokia yra VIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VIS yra --USD.
Ar VIS kaina šiais metais kils?
VIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:28:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.