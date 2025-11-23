Drop Staked INIT (DEINIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Drop Staked INIT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DEINIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Drop Staked INIT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Drop Staked INIT kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Drop Staked INIT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Drop Staked INIT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.193181 prekybos kainą 2025 m.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Drop Staked INIT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.202840 prekybos kainą 2026 m.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DEINIT ateities kaina yra $ 0.212982 su 10.25% augimo norma.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DEINIT ateities kaina yra $ 0.223631 su 15.76% augimo norma.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEINIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.234812, o augimo norma – 21.55%.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DEINIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.246553, o augimo norma – 27.63%.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Drop Staked INIT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.401609 prekybos kainą.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Drop Staked INIT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.654179 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.193181
    0.00%
  • 2026
    $ 0.202840
    5.00%
  • 2027
    $ 0.212982
    10.25%
  • 2028
    $ 0.223631
    15.76%
  • 2029
    $ 0.234812
    21.55%
  • 2030
    $ 0.246553
    27.63%
  • 2031
    $ 0.258881
    34.01%
  • 2032
    $ 0.271825
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.285416
    47.75%
  • 2034
    $ 0.299687
    55.13%
  • 2035
    $ 0.314671
    62.89%
  • 2036
    $ 0.330405
    71.03%
  • 2037
    $ 0.346925
    79.59%
  • 2038
    $ 0.364271
    88.56%
  • 2039
    $ 0.382485
    97.99%
  • 2040
    $ 0.401609
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Drop Staked INIT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.193181
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.193207
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.193366
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.193974
    0.41%
Drop Staked INIT (DEINIT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma DEINIT kaina yra $0.193181. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė DEINIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.193207. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DEINIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.193366. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Drop Staked INIT (DEINIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DEINIT kaina yra $0.193974. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Drop Staked INIT kainų statistika

--
----

--

$ 10.15K
$ 10.15K$ 10.15K

52.56K
52.56K 52.56K

--
----

--

Naujausia DEINIT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DEINIT turi 52.56K apyvartą ir $ 10.15K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Drop Staked INIT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Drop Staked INIT, dabartinė Drop Staked INIT kaina yra 0.193181USD. Apyvartinė Drop Staked INIT (DEINIT) pasiūla yra 52.56K DEINIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,153.11.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.24%
    $ -0.012863
    $ 0.213455
    $ 0.188617
  • 7 dienos
    1.19%
    $ 0.002292
    $ 0.257545
    $ 0.177299
  • 30 dienų
    -22.92%
    $ -0.044288
    $ 0.257545
    $ 0.177299
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Drop Staked INIT kaina pasikeitė $-0.012863, atspindinti -6.24% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Drop Staked INIT buvo prekiaujama aukščiausia $0.257545 ir žemiausia $0.177299. Kainos pokytis buvo 1.19%. Ši naujausia tendencija parodo DEINIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Drop Staked INIT įvyko -22.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.044288 vertę. Tai rodo, kad DEINIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Drop Staked INIT (DEINIT) kainų prognozės modulis?

Drop Staked INIT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DEINIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Drop Staked INIT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DEINIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Drop Staked INIT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DEINIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DEINIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Drop Staked INIT potencialą.

Kodėl DEINIT kainų prognozė yra svarbi?

DEINIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DEINIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, DEINIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DEINIT kainų prognozė?
Remiantis Drop Staked INIT (DEINIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DEINIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DEINIT 2026 m.?
1 vieneto Drop Staked INIT (DEINIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEINIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DEINIT kaina 2027 m.?
Drop Staked INIT (DEINIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DEINIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DEINIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Drop Staked INIT (DEINIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DEINIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Drop Staked INIT (DEINIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DEINIT 2030 m.?
1 vieneto Drop Staked INIT (DEINIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DEINIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DEINIT kainų prognozė 2040 metams?
Drop Staked INIT (DEINIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DEINIT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.